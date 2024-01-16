https://crimea.ria.ru/20240116/ofitser-rosgvardii-poluchil-srok-iz-za-neeffektivnoy-zaschity-krymskogo-mosta-1134233183.html

Офицер Росгвардии получил срок из-за неэффективной защиты Крымского моста

Офицер Росгвардии получил срок из-за неэффективной защиты Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Офицер Росгвардии получил срок из-за неэффективной защиты Крымского моста

Второй западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии, признанного виновным в закупке... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T17:05

2024-01-16T17:05

2024-01-16T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии, признанного виновным в закупке неисправных комплексов для защиты Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вердикт суда.Согласно приговору, полковник Росгвардии согласовал поставку комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, которые "работали некорректно". Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Обвинение просило назначить подсудимому 7 лет колонии общего режима, а также лишить его звания полковника.Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Сам мужчина вину не признал.При этом суд не стал лишать офицера государственных наград. Заявленный Росгвардией иск на возмещение ущерба в размере 395,4 миллиона рублей передан в гражданское производство.По данным следствия, в ходе закупки завод-производитель комплексов защиты уведомил полковника, что на закупаемом оборудовании установлен усеченный функционал, и комплексы не могли решать задачи по борьбе с беспилотниками малого класса. В итоге через месяц после ввода в эксплуатацию Росгвардия отказалась от использования этих комплексов.По словам адвоката, проблема с комплексами заключалась в недостающем "дополнительном агрегате".Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам, объекту сегодня ничего не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуПутин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мостСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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