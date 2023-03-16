https://crimea.ria.ru/20230316/v-sevastopole-schitat-zaytsev-v-gorodskom-transporte-pomozhet-avtomatika-1127564918.html

В Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматика

В Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматика - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматика

Севастополь подал заявку на внедрение в общественном транспорте интеллектуальных транспортных систем, одним из элементов работы которой будут счетчики... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T07:32

2023-03-16T07:32

2023-03-16T07:32

севастополь

общество

транспорт

павел иено

городская среда

новости крыма

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Севастополь подал заявку на внедрение в общественном транспорте интеллектуальных транспортных систем, одним из элементов работы которой будут счетчики пассажиров. Об этом рассказал и. о. замгубернатора города Павел Иено, курирующий среди прочего сферу транспорта.По словам Иено, современная система контроля в транспорте поможет решить ряд проблем, среди которых – безбилетчики. Это также исключит случаи, когда кондукторы не выдают билеты после того, как проезд оплачен наличными деньгами, лишая тем самым перевозчика заработка.Соответствующая информация будет автоматически подаваться на монитор водителю транспортного средства, а также в центр организации дорожного движения, где инспектор, в зависимости от ситуации, будет принимать решение о выезде на конкретный маршрут проверяющих, добавил он.Иено напомнил, что деньги, оплаченные пассажирами общественного транспорта за проезд, идут на оплату труда всех сотрудников транспортной отрасли города. И призвал пользоваться электронным проездным кошельком – Единой городской картой Севастополя (ЕГКС)."Тогда возможность использовать схему "выдал билет – не выдал билет", автоматически уходит", – заключил чиновник.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 19 водителей городских автобусов оштрафовали за нарушения В Севастополе на 20% подняли стоимость проезда в общественном транспорте Когда завершат реконструкцию путепровода под Севастополем

https://crimea.ria.ru/20230202/v-sevastopole-v-chetyre-raza-uvelichili-shtraf-dlya-zaytsev-v-transporte-1126717436.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, транспорт, павел иено, городская среда, новости крыма, правительство севастополя