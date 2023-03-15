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Когда завершат реконструкцию путепровода под Севастополем - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Когда завершат реконструкцию путепровода под Севастополем
Когда завершат реконструкцию путепровода под Севастополем - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Когда завершат реконструкцию путепровода под Севастополем
Рабочее движение по альтернативному пути в Севастополь – через Инкерманский мост – откроют 18 марта, а полностью реконструкция путепровода завершится к майским... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T18:03
2023-03-15T18:03
ситуация на дорогах крыма
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
павел иено
новости крыма
транспорт
общество
чп на крымском мосту
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Рабочее движение по альтернативному пути в Севастополь – через Инкерманский мост – откроют 18 марта, а полностью реконструкция путепровода завершится к майским праздникам. Об этом в эфире на площадке правительственного телеканала в соцсетях рассказал и. о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.После этого работы на объекте продолжатся: рабочие будут обустраивать откосы, производить водоотведение, благоустраивать прилегающую территорию. А заключение о соответствии объекта реконструкции проекту готовятся получить до мая."Могу с уверенностью сказать, что мы к майским праздникам путепровод запустим", – заверил Иено.Он напомним, что работы на объекте затянулись в связи с "определенными трудностями, связанными с событиями на Крымском мосту". После произошедшего здесь теракта, перевезти необходимые для монтажа пролетные строения негабаритных размеров оказалось невозможно."У подрядчика были оформлены разрешения на перевозку груза, но после определенных событий нам было необходимо разработать новый маршрут. Балки имели вес больше 50 тонн и негабаритные размеры, и мы искали различные варианты, как их провезти", – рассказал чиновник.Вариант доставки морским сообщением оказался неподходящим – выбрали сухопутный коридор через новые регионы, что "существенно повлияло на сроки: потеряли два месяца".Летом 2022-го Павел Иено заявлял, что работы завершат до конца года, несмотря на то, что с подрядчиком, согласно новому контракту, будут частично рассчитываться только в январе 2023-го. "Это ни в коем случае не влияет на сроки выполнения работ", - сообщал тогда он.В начале марта глава Ленинского муниципального округа, председатель общественной организации "Дорожный контроль – Севастополь" Максим Сердюк, комментируя закрытие на реконструкцию развязки "Огурец" на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе, отметил, что альтернативой для транспортных потоков, идущих в города с трассы "Таврида" на время работ сможет стать мост на Инкерман", который готовятся вводить в эксплуатацию: "И тогда народ пойдет туда". Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятСальдо назвал сроки строительства новой трассы из Крыма на Херсонщину
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https://crimea.ria.ru/20230314/gorbatyy-most-v-simferopole-snova-khotyat-remontirovat-1127534968.html
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, павел иено, новости крыма, транспорт, общество, чп на крымском мосту, сухопутный коридор в крым
Когда завершат реконструкцию путепровода под Севастополем

Реконструкцию Инкерманского путепровода под Севастополем закончат к майским праздникам

18:03 15.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Рабочее движение по альтернативному пути в Севастополь – через Инкерманский мост – откроют 18 марта, а полностью реконструкция путепровода завершится к майским праздникам. Об этом в эфире на площадке правительственного телеканала в соцсетях рассказал и. о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.
"Буквально вчера подрядчик положил верхние слои асфальтобетона на самом путепроводе. Поэтому мы уже с уверенностью заявляем, что с 18 марта рабочее движение по путепроводу будет запущено", – сказал Иено.
После этого работы на объекте продолжатся: рабочие будут обустраивать откосы, производить водоотведение, благоустраивать прилегающую территорию. А заключение о соответствии объекта реконструкции проекту готовятся получить до мая.
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"Могу с уверенностью сказать, что мы к майским праздникам путепровод запустим", – заверил Иено.
Он напомним, что работы на объекте затянулись в связи с "определенными трудностями, связанными с событиями на Крымском мосту". После произошедшего здесь теракта, перевезти необходимые для монтажа пролетные строения негабаритных размеров оказалось невозможно.
"У подрядчика были оформлены разрешения на перевозку груза, но после определенных событий нам было необходимо разработать новый маршрут. Балки имели вес больше 50 тонн и негабаритные размеры, и мы искали различные варианты, как их провезти", – рассказал чиновник.
Вариант доставки морским сообщением оказался неподходящим – выбрали сухопутный коридор через новые регионы, что "существенно повлияло на сроки: потеряли два месяца".
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Летом 2022-го Павел Иено заявлял, что работы завершат до конца года, несмотря на то, что с подрядчиком, согласно новому контракту, будут частично рассчитываться только в январе 2023-го. "Это ни в коем случае не влияет на сроки выполнения работ", - сообщал тогда он.
В начале марта глава Ленинского муниципального округа, председатель общественной организации "Дорожный контроль – Севастополь" Максим Сердюк, комментируя закрытие на реконструкцию развязки "Огурец" на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе, отметил, что альтернативой для транспортных потоков, идущих в города с трассы "Таврида" на время работ сможет стать мост на Инкерман", который готовятся вводить в эксплуатацию: "И тогда народ пойдет туда".
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