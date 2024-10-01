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70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе

70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.10.2024

70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе

В Севастополе с поличным задержан аферист, который пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T16:43

2024-10-01T16:43

2024-10-01T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с поличным задержан аферист, который пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту. Об этом сообщили в городской полиции.По данным ведомства, ранее судимый за особо тяжкие преступления 70-летний житель Симферополя получил анкетные данные хозяина пустующей квартиры в Севастополе и приобрел поддельный паспорт со своей фотографией на имя владельца жилплощади.Деятельность афериста была пресечена в момент совершения сделки купли-продажи, отметили в ведомстве.Уголовное дело с утвержденным обвинением прокуратуры города направлено в суд. Мошеннику грозит до 10 лет заключения за мошенничество и подделку документов. В августе жертвой мошенников стала Народная артистка России Лариса Долина. Певица рассказала, что на ее квартиру в Москве наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело. По данным следствия, обманувшие артистку мошенники находились на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали социальные сети певицы.В некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысячОбман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистамРасплатился "игрушечными" купюрами: в Севастополе мошенник похитил 60 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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