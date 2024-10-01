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70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе
70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.10.2024
70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе
В Севастополе с поличным задержан аферист, который пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T16:43
2024-10-01T16:43
севастополь
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полиция севастополя
мошенничество
происшествия
правосудие
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с поличным задержан аферист, который пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту. Об этом сообщили в городской полиции.По данным ведомства, ранее судимый за особо тяжкие преступления 70-летний житель Симферополя получил анкетные данные хозяина пустующей квартиры в Севастополе и приобрел поддельный паспорт со своей фотографией на имя владельца жилплощади.Деятельность афериста была пресечена в момент совершения сделки купли-продажи, отметили в ведомстве.Уголовное дело с утвержденным обвинением прокуратуры города направлено в суд. Мошеннику грозит до 10 лет заключения за мошенничество и подделку документов. В августе жертвой мошенников стала Народная артистка России Лариса Долина. Певица рассказала, что на ее квартиру в Москве наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело. По данным следствия, обманувшие артистку мошенники находились на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали социальные сети певицы.В некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предлагали заработать в интернете: жители Севастополя лишились 852 тысячОбман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистамРасплатился "игрушечными" купюрами: в Севастополе мошенник похитил 60 млн
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, полиция, полиция севастополя, мошенничество, происшествия, правосудие, новости крыма, крым
70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе

70-летнего крымчанина осудят за попытки продать чужую квартиру по поддельному паспорту

16:43 01.10.2024
 
© Полиция Севастополя70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе
70-летний аферист пытался продать чужую квартиру в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с поличным задержан аферист, который пытался продать чужую квартиру по поддельному паспорту. Об этом сообщили в городской полиции.
По данным ведомства, ранее судимый за особо тяжкие преступления 70-летний житель Симферополя получил анкетные данные хозяина пустующей квартиры в Севастополе и приобрел поддельный паспорт со своей фотографией на имя владельца жилплощади.
"Для поиска потенциальных покупателей и содействия в ускоренной продаже квартиры сообщники подыскали двух жителей Севастополя, которые не были осведомлены, что являются участниками противоправной схемы. Выдавая себя за хозяина квадратных метров, крымчанин дважды попытался продать чужую квартиру за 5,4 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до завершения не смог", - говорится в сообщении.
Деятельность афериста была пресечена в момент совершения сделки купли-продажи, отметили в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинением прокуратуры города направлено в суд. Мошеннику грозит до 10 лет заключения за мошенничество и подделку документов.
В августе жертвой мошенников стала Народная артистка России Лариса Долина. Певица рассказала, что на ее квартиру в Москве наложен арест, а по факту мошенничества заведено уголовное дело. По данным следствия, обманувшие артистку мошенники находились на территории Украины. Помимо посягательств на имущество, они взломали социальные сети певицы.
В некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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