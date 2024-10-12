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На Украине прогремели взрывы
На Украине прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 12.10.2024
На Украине прогремели взрывы
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей серией ночных взрывов. Об этом сообщают власти... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T10:29
2024-10-12T10:29
2024-10-12T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей серией ночных взрывов. Об этом сообщают власти регионов.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в регионе прогремело 425 взрывов. В результате повреждены объекты инфраструктуры.В подконтрольном ВСУ Херсоне также гремели взрывы, загорелись складские помещения, заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.Взрывы в ночь на 12 октября также прогремели в Сумах и Кривом Роге, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.В соответствии с онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги ночью звучали по всей Украине.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей УкраиныВзрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, херсон, запорожье, взрыв, в мире, новости
На Украине прогремели взрывы
В подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей прогремели взрывы
10:29 12.10.2024 (обновлено: 10:32 12.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей серией ночных взрывов. Об этом сообщают власти регионов.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в регионе прогремело 425 взрывов. В результате повреждены объекты инфраструктуры.
В подконтрольном ВСУ Херсоне также гремели взрывы, загорелись складские помещения, заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Взрывы в ночь на 12 октября также прогремели в Сумах и Кривом Роге, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В соответствии с онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги ночью звучали по всей Украине.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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