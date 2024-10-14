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Пылают машины и склады: ВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки

Пылают машины и склады: ВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Пылают машины и склады: ВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки

Вооруженные силы России продвигаются вперед в зоне проведения специальной военной операции, занимая более выгодные позиции и рубежи. Суточные потери ВСУ... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T13:08

2024-10-14T13:08

2024-10-14T13:08

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвигаются вперед в зоне проведения специальной военной операции, занимая более выгодные позиции и рубежи. Суточные потери ВСУ составили порядка 1765 боевиков убитыми и ранеными, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях разбили врага в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Также уничтожен полевой склад с боеприпасами.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение противнику в районах Новоосиново, Петропавловки, Глушковки, Купянск-Узловой, Двуречного, Першотравневого и Кругляковки Харьковской области. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.Потери украинских войск составили до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица М198 и орудие Д-20. Также уничтожены три склада с боеприпасами.Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбив противника в районах Леваневского, Шевченко, Краматорска, Зализнянского и Курахово Донецкой Народной Республики. Также российские военные отразили три контратаки врага.Потери ВСУ составили 620 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, гаубицы М777 и Д-30, орудие М119. Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Ударам подверглись подразделения ВСУ в районах Родинского, Кураховки, Селидово, Димитрова, Цукурино, Новоселидовки, Дзержинска и Миролюбовки ДНР.Российские бойцы также отразили девять контратак. Противник потерял до 465 военнослужащих, турецкую боевую бронированную машину Kirpi, четыре автомобиля, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Богдана" и Caesar.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Степное Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Михайловку в ДНРНа Украине поражены энергетические объекты оборонного комплексаУкраина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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