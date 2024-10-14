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Российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области продолжили наступление и за сутки отразили пять контратак противника, потери ВСУ составили около 300 боевиков. Об... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T14:19
2024-10-14T14:19
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в Курской области продолжили наступление и за сутки отразили пять контратак противника, потери ВСУ составили около 300 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.Кроме того, авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Кругленькое, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Южный.Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам противника.За сутки потери ВСУ составили более 300 человек. Также уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 950 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России вернула под контроль два населенных пункта в Курской областиВСУ снова прорывались через границу в Курской области В Курской области ВСУ потеряли почти 22 тысячи боевиков
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РИА Новости Крым
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96
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ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии
Российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Армия России в Курской области отразила пять контратак ВСУ и уничтожила около 300 боевиков

14:19 14.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган"
Боевая работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в Курской области продолжили наступление и за сутки отразили пять контратак противника, потери ВСУ составили около 300 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям… ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово. Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника", - говорится в сообщении.
В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Кроме того, авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Кругленькое, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Южный.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам противника.
За сутки потери ВСУ составили более 300 человек. Также уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 950 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовостиНовости СВОПотери ВСУВооруженные силы России
 
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