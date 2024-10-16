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Число пользователей мобильного приложения РНКБ превысило 2 миллиона
Число пользователей мобильного приложения РНКБ превысило 2 миллиона - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Число пользователей мобильного приложения РНКБ превысило 2 миллиона
Количество пользователей мобильного приложения банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило два миллиона человек за все время, активных пользователей из этого... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T11:54
2024-10-16T11:54
2024-10-16T11:54
рнкб (пао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Количество пользователей мобильного приложения банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило два миллиона человек за все время, активных пользователей из этого числа — 85%, сообщает пресс-служба банка.Ежедневно клиенты банка совершают почти 700 тысяч операций через смартфон.Всего с начала года через мобильное приложение клиенты совершили порядка 180 миллионов операций — это на 15% больше по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.Согласно статистике, средний возраст пользователя мобильного приложения РНКБ — 43 года, соотношение по полу примерно одинаковое (женщины — 56%, мужчины — 44%).
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рнкб (пао), банк, новости крыма, крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Количество пользователей мобильного приложения банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило два миллиона человек за все время, активных пользователей из этого числа — 85%, сообщает пресс-служба банка.
Ежедневно клиенты банка совершают почти 700 тысяч операций через смартфон.
Всего с начала года через мобильное приложение клиенты совершили порядка 180 миллионов операций — это на 15% больше по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.
Согласно статистике, средний возраст пользователя мобильного приложения РНКБ — 43 года, соотношение по полу примерно одинаковое (женщины — 56%, мужчины — 44%).
"На сегодняшний день мобильное приложение РНКБ — это фактически банк в вашем кармане", - рассказал вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.