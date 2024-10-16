https://crimea.ria.ru/20241016/chislo-polzovateley-mobilnogo-prilozheniya-rnkb-prevysilo-2-milliona-1141122126.html

Число пользователей мобильного приложения РНКБ превысило 2 миллиона

Число пользователей мобильного приложения РНКБ превысило 2 миллиона - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Число пользователей мобильного приложения РНКБ превысило 2 миллиона

Количество пользователей мобильного приложения банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило два миллиона человек за все время, активных пользователей из этого... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T11:54

2024-10-16T11:54

2024-10-16T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Количество пользователей мобильного приложения банка РНКБ (входит в группу ВТБ) превысило два миллиона человек за все время, активных пользователей из этого числа — 85%, сообщает пресс-служба банка.Ежедневно клиенты банка совершают почти 700 тысяч операций через смартфон.Всего с начала года через мобильное приложение клиенты совершили порядка 180 миллионов операций — это на 15% больше по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.Согласно статистике, средний возраст пользователя мобильного приложения РНКБ — 43 года, соотношение по полу примерно одинаковое (женщины — 56%, мужчины — 44%).

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, новости крыма, крым, общество