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В безуспешных контратаках ВСУ лишились более 1800 боевиков за сутки

В безуспешных контратаках ВСУ лишились более 1800 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 16.10.2024

В безуспешных контратаках ВСУ лишились более 1800 боевиков за сутки

Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и продвинулись вперед на ряде направлений, потери украинских... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T12:54

2024-10-16T12:54

2024-10-16T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за прошедшие сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и продвинулись вперед на ряде направлений, потери украинских войск составили порядка 1820 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Большие и Малые Проходы Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих и две гаубицы Д-30. Также уничтожен склад беспилотников.Бойцы группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Купянска, Новоосиново, Берестового, Зеленого Гая и Глушковки Харьковской области. Также отражены пять контратак штурмовых групп.Потери противника составили свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, гаубица Д-30, орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад с боеприпасами.Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Ильинки, Курахово, Дылеевки, Иванополья, Константиновки и Елизаветовки Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские военнослужащие отразили семь контратак.Потери противника составили до 710 военнослужащих, два пикапа и гаубица М777.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красный Яр ДНР и разгромили противника в районах населенных пунктов Вишневое, Новоселидовка, Дзержинск, Воздвиженка, Селидово и Сухая Балка ДНР. Кроме того, отражены 10 контратак ВСУ.Противник потерял до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак" и Kirpi, четыре автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и били врага в районах Темировки Запорожской области, Доброволья и Великой Новоселки ДНР. Кроме того, отражена одна контратака ВСУ.Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Каменского, Орехова, Малой Токмачки Запорожской области, Крещеновки и Золотой Балки Херсонской области.Потери украинских войск составили до 75 военнослужащих, девять автомобилей, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Мандат-Б1Э" и склад с боеприпасами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеСерия взрывов прогремела на Западной Украине и в Киевской областиНефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине

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