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Симферополь и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Симферополь и район частично обесточены
Симферополь и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Симферополь и район частично обесточены
Часть Симферополя и района отключены от электроснабжения из-за аварии в сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T12:05
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гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и района отключены от электроснабжения из-за аварии в сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Кроме того, без света село Мазанка Симферопольского района."Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении предприятия в Telegram-канале.Как сообщал глава Крым Сергей Аксенов, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. График запланированных по объектам работ будет сформирован до 1 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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Симферополь и район частично обесточены

Симферополь и район частично остались без света

12:05 16.10.2024 (обновлено: 12:06 16.10.2024)
 
© Фото с сайта ГУП "Крымэнерго" Подстанция 110 кВ "Аэропорт", построенная для аэропорта "Симферополь"
 Подстанция 110 кВ Аэропорт, построенная для аэропорта Симферополь
© Фото с сайта ГУП "Крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и района отключены от электроснабжения из-за аварии в сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
Так, в крымской столице обесточены частично пр-кт Победы, улицы Киевская, Грибоедова, Потемкинская, Аксакова, Самохвалова, Таманская, Бородина, Луговая, переулок Шмидта, частично Коллективные сады (Каменка).
Кроме того, без света село Мазанка Симферопольского района.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении предприятия в Telegram-канале.
Как сообщал глава Крым Сергей Аксенов, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. График запланированных по объектам работ будет сформирован до 1 ноября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СимферопольГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрым
 
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