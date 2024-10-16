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Симферополь и район частично обесточены
Симферополь и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Симферополь и район частично обесточены
Часть Симферополя и района отключены от электроснабжения из-за аварии в сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T12:05
2024-10-16T12:05
2024-10-16T12:06
симферополь
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и района отключены от электроснабжения из-за аварии в сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Кроме того, без света село Мазанка Симферопольского района."Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении предприятия в Telegram-канале.Как сообщал глава Крым Сергей Аксенов, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. График запланированных по объектам работ будет сформирован до 1 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым
Симферополь и район частично обесточены
Симферополь и район частично остались без света
12:05 16.10.2024 (обновлено: 12:06 16.10.2024)