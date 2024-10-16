https://crimea.ria.ru/20241016/simferopol-i-rayon-chastichno-obestocheny-1141122897.html

Симферополь и район частично обесточены

Симферополь и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Симферополь и район частично обесточены

Часть Симферополя и района отключены от электроснабжения из-за аварии в сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T12:05

2024-10-16T12:05

2024-10-16T12:06

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111442/93/1114429308_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9346c1288468a875c45362ca8370731c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и района отключены от электроснабжения из-за аварии в сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Кроме того, без света село Мазанка Симферопольского района."Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении предприятия в Telegram-канале.Как сообщал глава Крым Сергей Аксенов, в Крыму необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях. График запланированных по объектам работ будет сформирован до 1 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым