https://crimea.ria.ru/20221220/covid-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-20-dekabrya-1126007948.html

COVID в Крыму и Севастополе: данные на 20 декабря

COVID в Крыму и Севастополе: данные на 20 декабря - РИА Новости Крым, 20.12.2022

COVID в Крыму и Севастополе: данные на 20 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 55 новых случаев заражения COVID-19, скончался один пациент с подтвержденным диагнозом. Днем ранее медики диагностировали РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T11:06

2022-12-20T11:06

2022-12-20T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 55 новых случаев заражения COVID-19, скончался один пациент с подтвержденным диагнозом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 51 человека.Данные о COVID-19 по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 405 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5412.Данные о COVID-19 по СевастополюВ городе зафиксированы 16 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 77 лет."В ковидные стационары госпитализированы три пациента, выписаны семь. На данный момент в больницах находится 50 человек, из них 44 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В четырех горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего же, по данным Роспотребнадзора, число заболевших в регионе составило 97 019 человек, выздоровели 94 230.По мнению доцента кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ Бориса Синицына, риски по тяжелому течению болезни при заражении подштаммом "цербер" минимальны, фактически этот подвид можно считать "природной вакциной". Он также сообщил, что на сегодняшний день заболеваемость коронавирусом значительно снизилась, поскольку человечество выработало популяционный иммунитет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классовБольных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и гриппВ РФ пришел самый серьезный грипп: когда школы будут уходить на удаленку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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