https://crimea.ria.ru/20221120/virusolog-obyasnil-riski-po-tserberu-1125417310.html
Вирусолог объяснил риски по "церберу"
Вирусолог объяснил риски по "церберу" - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Вирусолог объяснил риски по "церберу"
Риски по тяжелому течению болезни при заражении подштаммом "цербер" минимальны, фактически этот подвид можно считать "природной вакциной". Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T19:17
2022-11-20T19:17
2022-11-20T16:16
общество
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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здоровье
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Риски по тяжелому течению болезни при заражении подштаммом "цербер" минимальны, фактически этот подвид можно считать "природной вакциной". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ Борис Синицын.Он подчеркнул, что на сегодняшний день заболеваемость коронавирусом значительно снизилась, поскольку человечество выработало популяционный иммунитет."Люди болели и вакцинировались - так появился иммунитет. Но есть одно слабое место: вакцина действует год - два. Потом эффективность ее снижается. Поэтому надо быть готовыми, что коллективный иммунитет начнет снижаться. Уже через год картина может измениться. Поэтому желательно, чтобы этот иммунитет поддерживался", - продолжает Синицын.Однако и с вакцинацией, по словам, специалиста, не все однозначно."Мы всегда рассматриваем иммунитет как систему, которая была создана от инфекционных болезней. Но она создана изначально для участия в обмене веществ. И каждая вакцинация, видимо, наносит какой-то ущерб общему состоянию здоровья. В этой связи здесь должен быть очень тонкий баланс. Слишком часто делать прививки тоже не надо", - считает врач.А вот другим противоэпидемиологическими мероприятиям, элементарным правилам гигиены, которые бы защищали от коронавируса, нужно уделить повышенное внимание. В частности Синицин настаивает на необходимости чаще мыть руки.Ранее руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что массовая ревакцинация от коронавируса в настоящее время бессмысленна, поскольку население России давно сформировало специфический иммунитет.
https://crimea.ria.ru/20221116/kogda-v-krymu-ustanovitsya-kollektivnyy-immunitet-protiv-grippa--minzdrav-1125399126.html
https://crimea.ria.ru/20221117/virusolog-dal-neozhidannuyu-rekomendatsiyu-po-zaschite-ot-tserbera-1125403297.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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общество, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здоровье, мнения
Вирусолог объяснил риски по "церберу"
Вирусолог Синицын рассказал о рисках, связанных с новым подштаммом "омикрона"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Риски по тяжелому течению болезни при заражении подштаммом "цербер" минимальны, фактически этот подвид можно считать "природной вакциной". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ Борис Синицын.
"Патогенность "омикрона" относительно "дельты" значительно ниже. Но способность заражать выше. Так как идет заражение большого числа людей слабым штаммом, это практически можно рассматривать как вакцинный штамм, данный нам природой. "Цербер" - подвид "омикрона" и от него не нужно ждать какой-то особенной патогенности. Не вижу особенных опасностей развития тяжелых эпидемий в ближайшее время", - заявил ученый.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день заболеваемость коронавирусом значительно снизилась, поскольку человечество выработало популяционный иммунитет.
"Люди болели и вакцинировались - так появился иммунитет. Но есть одно слабое место: вакцина действует год - два. Потом эффективность ее снижается. Поэтому надо быть готовыми, что коллективный иммунитет начнет снижаться. Уже через год картина может измениться. Поэтому желательно, чтобы этот иммунитет поддерживался", - продолжает Синицын.
Однако и с вакцинацией, по словам, специалиста, не все однозначно.
"Мы всегда рассматриваем иммунитет как систему, которая была создана от инфекционных болезней. Но она создана изначально для участия в обмене веществ. И каждая вакцинация, видимо, наносит какой-то ущерб общему состоянию здоровья. В этой связи здесь должен быть очень тонкий баланс. Слишком часто делать прививки тоже не надо", - считает врач.
А вот другим противоэпидемиологическими мероприятиям, элементарным правилам гигиены, которые бы защищали от коронавируса, нужно уделить повышенное внимание. В частности Синицин настаивает на необходимости чаще мыть руки.
Ранее руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что массовая ревакцинация от коронавируса в настоящее время бессмысленна, поскольку население России давно сформировало специфический иммунитет.