https://crimea.ria.ru/20221120/virusolog-obyasnil-riski-po-tserberu-1125417310.html

Вирусолог объяснил риски по "церберу"

Вирусолог объяснил риски по "церберу" - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Вирусолог объяснил риски по "церберу"

Риски по тяжелому течению болезни при заражении подштаммом "цербер" минимальны, фактически этот подвид можно считать "природной вакциной". Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T19:17

2022-11-20T19:17

2022-11-20T16:16

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Риски по тяжелому течению болезни при заражении подштаммом "цербер" минимальны, фактически этот подвид можно считать "природной вакциной". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ Борис Синицын.Он подчеркнул, что на сегодняшний день заболеваемость коронавирусом значительно снизилась, поскольку человечество выработало популяционный иммунитет."Люди болели и вакцинировались - так появился иммунитет. Но есть одно слабое место: вакцина действует год - два. Потом эффективность ее снижается. Поэтому надо быть готовыми, что коллективный иммунитет начнет снижаться. Уже через год картина может измениться. Поэтому желательно, чтобы этот иммунитет поддерживался", - продолжает Синицын.Однако и с вакцинацией, по словам, специалиста, не все однозначно."Мы всегда рассматриваем иммунитет как систему, которая была создана от инфекционных болезней. Но она создана изначально для участия в обмене веществ. И каждая вакцинация, видимо, наносит какой-то ущерб общему состоянию здоровья. В этой связи здесь должен быть очень тонкий баланс. Слишком часто делать прививки тоже не надо", - считает врач.А вот другим противоэпидемиологическими мероприятиям, элементарным правилам гигиены, которые бы защищали от коронавируса, нужно уделить повышенное внимание. В частности Синицин настаивает на необходимости чаще мыть руки.Ранее руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что массовая ревакцинация от коронавируса в настоящее время бессмысленна, поскольку население России давно сформировало специфический иммунитет.

https://crimea.ria.ru/20221116/kogda-v-krymu-ustanovitsya-kollektivnyy-immunitet-protiv-grippa--minzdrav-1125399126.html

https://crimea.ria.ru/20221117/virusolog-dal-neozhidannuyu-rekomendatsiyu-po-zaschite-ot-tserbera-1125403297.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здоровье, мнения