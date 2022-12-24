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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом, умер один заболевший. РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T11:31
2022-12-24T11:31
2022-12-24T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом, умер один заболевший.Сводка по КрымуЗа сутки в республике выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19. Госпитализированы пятеро человек, выписаны 23, сообщили в минздраве РК.Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за время пандемии от осложнений инфекции умерли 5 412 пациентов. Заболели 210 532 человека, выздоровели 203 146 пациентов.Данные по СевастополюВ городе накануне зарегистрировали 33 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 61 года.За последние сутки в стационары госпитализированы шестеро. Выздоровели 10 человек. На данный момент в ковидных отделениях находятся 45 пациентов, из них 38 – с подтвержденным COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 089 человек, выздоровели 94 299.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
https://crimea.ria.ru/20221219/budut-li-v-rossii-vvodit-qr-kody-i-ogranicheniya-iz-za-grippa-1125988362.html
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РИА Новости Крым
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки выявили более 60 новых случаев COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом, умер один заболевший.
Сводка по Крыму
За сутки в республике выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19. Госпитализированы пятеро человек, выписаны 23, сообщили в минздраве РК.
Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за время пандемии от осложнений инфекции умерли 5 412 пациентов. Заболели 210 532 человека, выздоровели 203 146 пациентов.
Данные по Севастополю
В городе накануне зарегистрировали 33 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 61 года.
За последние сутки в стационары госпитализированы шестеро. Выздоровели 10 человек. На данный момент в ковидных отделениях находятся 45 пациентов, из них 38 – с подтвержденным COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 089 человек, выздоровели 94 299.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется
. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.
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