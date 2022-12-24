https://crimea.ria.ru/20221224/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-na-24-dekabrya-1126108065.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом, умер один заболевший. РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T11:31

2022-12-24T11:31

2022-12-24T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом, умер один заболевший.Сводка по КрымуЗа сутки в республике выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19. Госпитализированы пятеро человек, выписаны 23, сообщили в минздраве РК.Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за время пандемии от осложнений инфекции умерли 5 412 пациентов. Заболели 210 532 человека, выздоровели 203 146 пациентов.Данные по СевастополюВ городе накануне зарегистрировали 33 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 61 года.За последние сутки в стационары госпитализированы шестеро. Выздоровели 10 человек. На данный момент в ковидных отделениях находятся 45 пациентов, из них 38 – с подтвержденным COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 089 человек, выздоровели 94 299.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в Крыму Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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