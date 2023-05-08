https://crimea.ria.ru/20230508/dengi-za-dlinnyy-brak---svyaschennik-otsenil-initsiativu-parlamentariev-1128504994.html

Деньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев

Деньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев - РИА Новости Крым, 08.05.2023

Деньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев

Главной мерой поддержки института брака должно стать воспитание в молодых людях ответственного и серьезного к нему отношения. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T08:59

2023-05-08T08:59

2023-05-08T08:59

радио "спутник в крыму"

семья

иоанн дроздов

мнения

общество

симферопольская и крымская епархия

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крым

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Протоиерей Иоанн Дроздов оценил новую инициативу Госдумы о поддержке института брака Протоиерей Иоанн Дроздов оценил новую инициативу Госдумы о поддержке института брака audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Главной мерой поддержки института брака должно стать воспитание в молодых людях ответственного и серьезного к нему отношения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель Епархиального отдела по делам семьи и родительского комитета Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Иоанн Дроздов. Так он прокомментировал инициативу Госдумы, по которой россиянам предлагается платить деньги за продолжительные браки, чтобы поддержать в стране институт семьи."Не знаю, насколько эффективно стимулировать длительность семейной жизни материально, но, безусловно, любая материальная поддержка семьи - явление положительное", - считает священник.Однако по его мнению, это в большей степени касается молодых семей, а не зрелых союзов."Люди, прожившие более 20 лет в браке, имеют в основном зрелый взгляд на вещи, связи их укоренены, стимул, чтоб укрепить любовь друг к другу,мим уже не нужен. Надо поддерживать больше молодые семьи, поскольку молодой человек только становится на путь взрослой жизни, ищет возможности заработка, и бытовые моменты могут плохо отразиться на отношениях", - говорит Отец Иоанн.При этом он убежден, что главной мерой поддержки института семьи должно стать не материальное стимулирование, а воспитание у подрастающего поколения правильного и ответственного отношения к браку.Госдума предложила выплачивать супругам деньги за годы, прожитые вместе, Предлагается выплачивать по 20 тыс. рублей каждому супругу каждые 5 лет совместной жизни, если они женаты уже более 20 лет. Такая мера уже действует в ряде регионов страны в виде поощрения супругов к крупным юбилеям свадьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пособия влияют на рождаемость в КрымуПутин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцевСколько семей в России не проходит проверку на прочность - социолог

https://crimea.ria.ru/20211220/kakuyu-nedvizhimost-ne-priznayut-sovmestno-nazhitoy-pri-razvode---yurist-1121793485.html

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семья, иоанн дроздов, мнения, общество, симферопольская и крымская епархия, религия, крым, государственная дума рф, россия