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Деньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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Деньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев
Деньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Деньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев
Главной мерой поддержки института брака должно стать воспитание в молодых людях ответственного и серьезного к нему отношения. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T08:59
2023-05-08T08:59
радио "спутник в крыму"
семья
иоанн дроздов
мнения
общество
симферопольская и крымская епархия
религия
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Протоиерей Иоанн Дроздов оценил новую инициативу Госдумы о поддержке института брака
Протоиерей Иоанн Дроздов оценил новую инициативу Госдумы о поддержке института брака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Главной мерой поддержки института брака должно стать воспитание в молодых людях ответственного и серьезного к нему отношения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель Епархиального отдела по делам семьи и родительского комитета Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Иоанн Дроздов. Так он прокомментировал инициативу Госдумы, по которой россиянам предлагается платить деньги за продолжительные браки, чтобы поддержать в стране институт семьи."Не знаю, насколько эффективно стимулировать длительность семейной жизни материально, но, безусловно, любая материальная поддержка семьи - явление положительное", - считает священник.Однако по его мнению, это в большей степени касается молодых семей, а не зрелых союзов."Люди, прожившие более 20 лет в браке, имеют в основном зрелый взгляд на вещи, связи их укоренены, стимул, чтоб укрепить любовь друг к другу,мим уже не нужен. Надо поддерживать больше молодые семьи, поскольку молодой человек только становится на путь взрослой жизни, ищет возможности заработка, и бытовые моменты могут плохо отразиться на отношениях", - говорит Отец Иоанн.При этом он убежден, что главной мерой поддержки института семьи должно стать не материальное стимулирование, а воспитание у подрастающего поколения правильного и ответственного отношения к браку.Госдума предложила выплачивать супругам деньги за годы, прожитые вместе, Предлагается выплачивать по 20 тыс. рублей каждому супругу каждые 5 лет совместной жизни, если они женаты уже более 20 лет. Такая мера уже действует в ряде регионов страны в виде поощрения супругов к крупным юбилеям свадьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пособия влияют на рождаемость в КрымуПутин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцевСколько семей в России не проходит проверку на прочность - социолог
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семья, иоанн дроздов, мнения, общество, симферопольская и крымская епархия, религия, крым, государственная дума рф, россия
Деньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев

Протоиерей Иоанн Дроздов оценил инициативу Госдумы о поддержке института брака

08:59 08.05.2023
 
© Фото: pixabay.comОбъятия
Объятия
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Главной мерой поддержки института брака должно стать воспитание в молодых людях ответственного и серьезного к нему отношения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель Епархиального отдела по делам семьи и родительского комитета Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Иоанн Дроздов. Так он прокомментировал инициативу Госдумы, по которой россиянам предлагается платить деньги за продолжительные браки, чтобы поддержать в стране институт семьи.
Протоиерей Иоанн Дроздов оценил новую инициативу Госдумы о поддержке института брака
08:59
"Не знаю, насколько эффективно стимулировать длительность семейной жизни материально, но, безусловно, любая материальная поддержка семьи - явление положительное", - считает священник.
Однако по его мнению, это в большей степени касается молодых семей, а не зрелых союзов.
"Люди, прожившие более 20 лет в браке, имеют в основном зрелый взгляд на вещи, связи их укоренены, стимул, чтоб укрепить любовь друг к другу,мим уже не нужен. Надо поддерживать больше молодые семьи, поскольку молодой человек только становится на путь взрослой жизни, ищет возможности заработка, и бытовые моменты могут плохо отразиться на отношениях", - говорит Отец Иоанн.
При этом он убежден, что главной мерой поддержки института семьи должно стать не материальное стимулирование, а воспитание у подрастающего поколения правильного и ответственного отношения к браку.
"Когда люди относятся к браку серьезно, видят друг в друге поддержку, заботятся друг о друге, то с Божьей помощью все трудности преодолимы. Главное поддерживать друг в друге любовь, укреплять друг друга. В целом, главное не решать вопросы сгоряча. Жизнь несет волнообразный характер, черные полосы обязательно сменяются белыми, нельзя пребывать постоянно в комфортном состоянии - это расхолаживает душу, расслабляет волю. Поэтому в нашей жизни есть моменты, когда нужно собраться, самому себе напомнить свое назначение, свою ответственность", - поясняет Дроздов.
Госдума предложила выплачивать супругам деньги за годы, прожитые вместе, Предлагается выплачивать по 20 тыс. рублей каждому супругу каждые 5 лет совместной жизни, если они женаты уже более 20 лет. Такая мера уже действует в ряде регионов страны в виде поощрения супругов к крупным юбилеям свадьбы.
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