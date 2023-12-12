https://crimea.ria.ru/20231212/povysit-li-tsentrobank-klyuchevuyu-stavku-na-etoy-nedele--prognoz-1133486616.html

Повысит ли Центробанк ключевую ставку на этой неделе – прогноз

Повысит ли Центробанк ключевую ставку на этой неделе – прогноз - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Повысит ли Центробанк ключевую ставку на этой неделе – прогноз

Банк России на ближайшем заседании 15 декабря сохранит ключевую ставку на уровне 15%, но не исключено ее повышение на 1-2%. Такое мнение высказал экономический... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T14:52

2023-12-12T14:52

2023-12-12T14:55

банк россии

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финансы

россия

эльвира набиуллина

ключевая ставка

сергей землячев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Банк России на ближайшем заседании 15 декабря сохранит ключевую ставку на уровне 15%, но не исключено ее повышение на 1-2%. Такое мнение высказал экономический аналитик Сергей Землячев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Землячев пояснил, что на данный момент "повышение цен идет достаточно сбалансированно, каких-либо резких скачков не наблюдается".По словам специалиста, для снижения инфляции существует два основных инструмента: операции с деньгами и ключевой ставкой и наращивание производства товаров. Для более эффективного результата следует применять эти инструменты в комплексе, убежден он.15 декабря состоится последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки. В этом году ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку. Так, в июле она была повышена до 8,5% годовых, в сентябре – до 13%. В последний раз регулятор повысил ставку 27 октября – до 15% годовых.Глава Ценробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет готов снижать ключевую ставку в 2024 году, когда инфляция приблизится к целевому показателю в 4%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – ЦентробанкРост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитовНацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, новости, финансы, россия, эльвира набиуллина, ключевая ставка, сергей землячев