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Повысит ли Центробанк ключевую ставку на этой неделе – прогноз
Повысит ли Центробанк ключевую ставку на этой неделе – прогноз - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Повысит ли Центробанк ключевую ставку на этой неделе – прогноз
Банк России на ближайшем заседании 15 декабря сохранит ключевую ставку на уровне 15%, но не исключено ее повышение на 1-2%. Такое мнение высказал экономический... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T14:52
2023-12-12T14:52
2023-12-12T14:55
банк россии
новости
финансы
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эльвира набиуллина
ключевая ставка
сергей землячев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Банк России на ближайшем заседании 15 декабря сохранит ключевую ставку на уровне 15%, но не исключено ее повышение на 1-2%. Такое мнение высказал экономический аналитик Сергей Землячев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Землячев пояснил, что на данный момент "повышение цен идет достаточно сбалансированно, каких-либо резких скачков не наблюдается".По словам специалиста, для снижения инфляции существует два основных инструмента: операции с деньгами и ключевой ставкой и наращивание производства товаров. Для более эффективного результата следует применять эти инструменты в комплексе, убежден он.15 декабря состоится последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки. В этом году ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку. Так, в июле она была повышена до 8,5% годовых, в сентябре – до 13%. В последний раз регулятор повысил ставку 27 октября – до 15% годовых.Глава Ценробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет готов снижать ключевую ставку в 2024 году, когда инфляция приблизится к целевому показателю в 4%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – ЦентробанкРост на 30%: почему крымчане стали брать больше кредитовНацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму
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банк россии, новости, финансы, россия, эльвира набиуллина, ключевая ставка, сергей землячев
Повысит ли Центробанк ключевую ставку на этой неделе – прогноз
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 15% на ближайшем заседании – аналитик
14:52 12.12.2023 (обновлено: 14:55 12.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Банк России на ближайшем заседании 15 декабря сохранит ключевую ставку на уровне 15%, но не исключено ее повышение на 1-2%. Такое мнение высказал экономический аналитик Сергей Землячев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Для Центробанка главное добиться снижения инфляции до тех показателей, которые он считает приемлемым для себя. Если он и будет повышать ставку, то это будет небольшое повышение – на 1-2%. Но, по моему мнению, ЦБ сохранит ее на существующем уровне", – сказал эксперт.
Землячев пояснил, что на данный момент "повышение цен идет достаточно сбалансированно, каких-либо резких скачков не наблюдается".
"Думаю, регулятор на повышение ставки сейчас не пойдет, а если и пойдет, то опять будет рост цен, потому что увеличение стоимости тех же кредитов для производителей будет опять влиять на повышение цен. Это неизбежно", – отметил экономист.
По словам специалиста, для снижения инфляции существует два основных инструмента: операции с деньгами и ключевой ставкой и наращивание производства товаров. Для более эффективного результата следует применять эти инструменты в комплексе, убежден он.
"ЦБ действует на денежную массу, а правительство – на производственную сферу, причем весьма успешно. Я все-таки являюсь сторонником того, чтобы мы больше использовали производственный потенциал, то есть давали бизнесу доступ к более дешевым кредитам, чтобы они могли увеличивать объемы производства. Лучше дать предприятиям дешевые кредиты на развитие, и тогда эти деньги дадут экономический эффект", - подытожил Землячев.
15 декабря состоится последнее в этом году заседание совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки. В этом году ЦБ РФ несколько раз поднимал ключевую ставку. Так, в июле она была повышена до 8,5% годовых, в сентябре – до 13%. В последний раз регулятор повысил ставку 27 октября – до 15% годовых.
Глава Ценробанка Эльвира Набиуллина заявила
, что регулятор будет готов снижать ключевую ставку в 2024 году, когда инфляция приблизится к целевому показателю в 4%.
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