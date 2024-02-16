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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T13:32
2024-02-16T14:02
центробанк рф
банк
банк россии
ключевая ставка
россия
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СИИФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.В этой связи специалисты Центробанка считают преждевременным делать выводы об устойчивости процессов, ведущих к снижению инфляции. Но отмечают, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.В банке прогнозируют, что в 2024 году годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% и будет находиться на уровне 4% в дальнейшем.Следующее заседание совета директоров Банка России по изменению уровня ключевой ставки запланировано на 22 марта.Повышение ключевой ставки до 16 процентов было одобрено Советом директоров Банка России 15 декабря. Это было пятым повышением ставки рефинансирования с начала года. В октябре регулятор принял решение о повышении ставки сразу на 200 б.п. с 13 до 15%. Предыдущее решение об изменении ставки рефинансирования на 100 б.п. до 13% годовых было принято регулятором 15 сентября 2023 года. До этого Банк России повышал ставку сразу на 350 б.п., до 12,00% годовых в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 15 августа 2023 года. Ставку также повышали 21 июля с 7,5 до 8,5%.Президент России Владимир Путин указал правительству и Банку России, что необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Он также отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось кредитование. При этом указал, что за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%.Ранее президент России назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России. Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – ПутинБанк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждатьКурс рубля и инфляция – каких изменений ждать россиянам
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центробанк рф, банк, банк россии, ключевая ставка, россия, экономика, инфляция, общество, новости
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

13:32 16.02.2024 (обновлено: 14:02 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИИФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким, – сказано в сообщении. – При этом внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг".
В этой связи специалисты Центробанка считают преждевременным делать выводы об устойчивости процессов, ведущих к снижению инфляции. Но отмечают, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.
В банке прогнозируют, что в 2024 году годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% и будет находиться на уровне 4% в дальнейшем.
Следующее заседание совета директоров Банка России по изменению уровня ключевой ставки запланировано на 22 марта.
Повышение ключевой ставки до 16 процентов было одобрено Советом директоров Банка России 15 декабря. Это было пятым повышением ставки рефинансирования с начала года. В октябре регулятор принял решение о повышении ставки сразу на 200 б.п. с 13 до 15%. Предыдущее решение об изменении ставки рефинансирования на 100 б.п. до 13% годовых было принято регулятором 15 сентября 2023 года. До этого Банк России повышал ставку сразу на 350 б.п., до 12,00% годовых в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 15 августа 2023 года. Ставку также повышали 21 июля с 7,5 до 8,5%.
Президент России Владимир Путин указал правительству и Банку России, что необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Он также отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось кредитование. При этом указал, что за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%.
Ранее президент России назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России. Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.
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