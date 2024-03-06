https://crimea.ria.ru/20240306/putin-raskritikoval-politiku-ssha-1135474164.html
Путин раскритиковал политику США
Путин раскритиковал политику США - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Путин раскритиковал политику США
Президент России Владимир Путин, говоря о политике США на своем выступлении на Всемирном фестивале молодежи, заявил, что управление миром из одного центра... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T22:46
2024-03-06T22:46
2024-03-06T22:46
сириус
владимир путин (политик)
сша
политика
всемирный фестиваль молодежи
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, говоря о политике США на своем выступлении на Всемирном фестивале молодежи, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная политика."Мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы. Я вот в интервью вашему журналисту, господину (Такеру) Карлсону как раз и говорил о том, что доллар подрывается. Ну, запрещают расчеты в долларах. Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть, понятно, хотят достичь быстрого результата. А результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются", - сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.Путин подчеркнул, что "это результат обратный ожидаемому, и так по очень многим направлениям"."Я считаю, что это ошибочная политика", - сказал он."Сегодняшний экономический миропорядок… несправедлив. Не случайно в рамках Всемирной торговой организации представители правительств подавляющего большинства стран мира никак не могут ни о чем договориться в рамках многочисленных сессий, которые переходят одна в другую", - уточнил президент.Путин также отметил, что монополия США не нравится подавляющему большинству стран мира, в том числе и их союзникам."Укрепляя вот эту свою монополию, они (США - ред.) очень быстро столкнулись с тем, что подавляющему большинству стран мира это не очень-то и нравится, и подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление такому складывающемуся миропорядку", - сказал Путин, добавив, что союзники США также это увидели, однако вынуждены "помалкивать", потому что "зависимость большая в сфере экономики, СМИ".Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в СириусеВладимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежиПутин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ
https://crimea.ria.ru/20240306/u-rossii-so-mnogimi-stranami-est-svoya-pozitivnaya-predystoriya-otnosheniy-1135474428.html
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сириус, владимир путин (политик), сша, политика, всемирный фестиваль молодежи, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, говоря о политике США на своем выступлении на Всемирном фестивале молодежи, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная политика.
"Мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы. Я вот в интервью вашему журналисту, господину (Такеру) Карлсону как раз и говорил о том, что доллар подрывается. Ну, запрещают расчеты в долларах. Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть, понятно, хотят достичь быстрого результата. А результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются", - сказал он в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Путин подчеркнул, что "это результат обратный ожидаемому, и так по очень многим направлениям".
"Я считаю, что это ошибочная политика", - сказал он.
"Сегодняшний экономический миропорядок… несправедлив. Не случайно в рамках Всемирной торговой организации представители правительств подавляющего большинства стран мира никак не могут ни о чем договориться в рамках многочисленных сессий, которые переходят одна в другую", - уточнил президент.
Путин также отметил, что монополия США не нравится подавляющему большинству стран мира, в том числе и их союзникам.
"Укрепляя вот эту свою монополию, они (США - ред.) очень быстро столкнулись с тем, что подавляющему большинству стран мира это не очень-то и нравится, и подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление такому складывающемуся миропорядку", - сказал Путин, добавив, что союзники США также это увидели, однако вынуждены "помалкивать", потому что "зависимость большая в сфере экономики, СМИ".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
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