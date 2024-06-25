https://crimea.ria.ru/20240625/oteli-osvobodyat-ot-oplaty-nds-do-2030-goda-1138354538.html

Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года

Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года

Для отелей в России до 2030 года сохранят нулевой налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом в ходе стратегической сессии по национальным проектам сказал... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T18:10

2024-06-25T18:10

2024-06-25T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Для отелей в России до 2030 года сохранят нулевой налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом в ходе стратегической сессии по национальным проектам сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Нулевая ставка НДС для работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года и должна была действовать до 30 июня 2027 года.В Республике Крым на 2024 год сохраняется пониженная налоговая ставка для бизнеса. Глава республики Сергей Аксенов внес в Госсовет инициативы, направленные на сохранение пониженной ставки налогообложения в размере 4% и 10% на 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платитьВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиРоссии нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, налоги, дмитрий чернышенко, ндс, туризм