https://crimea.ria.ru/20240625/oteli-osvobodyat-ot-oplaty-nds-do-2030-goda-1138354538.html
Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года
Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года
Для отелей в России до 2030 года сохранят нулевой налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом в ходе стратегической сессии по национальным проектам сказал... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T18:10
2024-06-25T18:10
2024-06-25T18:10
новости
налоги
дмитрий чернышенко
ндс
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fef25d0b1d8a572bd027d630d729efe3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Для отелей в России до 2030 года сохранят нулевой налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом в ходе стратегической сессии по национальным проектам сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Нулевая ставка НДС для работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года и должна была действовать до 30 июня 2027 года.В Республике Крым на 2024 год сохраняется пониженная налоговая ставка для бизнеса. Глава республики Сергей Аксенов внес в Госсовет инициативы, направленные на сохранение пониженной ставки налогообложения в размере 4% и 10% на 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платитьВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиРоссии нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b86b0bd391aee08d22448e7dcf2acea.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, налоги, дмитрий чернышенко, ндс, туризм
Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года
Нулевую ставку НДС для отелей сохранят до 2030 года