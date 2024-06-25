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Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года
Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года
Для отелей в России до 2030 года сохранят нулевой налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом в ходе стратегической сессии по национальным проектам сказал... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T18:10
2024-06-25T18:10
новости
налоги
дмитрий чернышенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Для отелей в России до 2030 года сохранят нулевой налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом в ходе стратегической сессии по национальным проектам сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Нулевая ставка НДС для работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года и должна была действовать до 30 июня 2027 года.В Республике Крым на 2024 год сохраняется пониженная налоговая ставка для бизнеса. Глава республики Сергей Аксенов внес в Госсовет инициативы, направленные на сохранение пониженной ставки налогообложения в размере 4% и 10% на 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогрессивный налог на доходы граждан: кто и сколько будет платитьВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиРоссии нужно переходить на систему прогрессивного налогообложения – Путин
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, налоги, дмитрий чернышенко, ндс, туризм
Отели освободят от оплаты НДС до 2030 года

Нулевую ставку НДС для отелей сохранят до 2030 года

18:10 25.06.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Для отелей в России до 2030 года сохранят нулевой налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом в ходе стратегической сессии по национальным проектам сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы договорились с Антоном Германовичем (Силуановым – ред.), чтобы продлить это до 2030 года... Прошу сегодня это формализовать", – сказал он, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Нулевая ставка НДС для работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года и должна была действовать до 30 июня 2027 года.
В Республике Крым на 2024 год сохраняется пониженная налоговая ставка для бизнеса. Глава республики Сергей Аксенов внес в Госсовет инициативы, направленные на сохранение пониженной ставки налогообложения в размере 4% и 10% на 2024 год.
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