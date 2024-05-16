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Отношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин

Отношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Отношения России и Китая выдержали испытания – Си Цзиньпин

Отношения России и Китая не конъюнктурные и не направлены против кого-либо, а являются стабилизирующим фактором на международной арене. Об этом заявил президент РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T08:32

2024-05-16T08:32

2024-05-16T08:36

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Отношения России и Китая не конъюнктурные и не направлены против кого-либо, а являются стабилизирующим фактором на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая, в свою очередь, выразил мнение, что отношения России и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами.По его словам, сотрудничество двух держав в мировых делах сегодня является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. У российской и китайской сторон наработан солидный багаж практического сотрудничества, считает Путин."В Москве и Пекине наработан, действительно, солидный багаж практического сотрудничества", – сказал российский лидер.В свою очередь, китайский лидер назвал отношения России и Китая эталонными.Он отметил, что текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений Китая и России.Китайский лидер напомнил, что за эти годы встречался с Путиным не меньше 40 раз. "Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения", – сказал председатель КНР.Он подчеркнул, что устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире."В новом походе мы намерены как всегда быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами, сообща стремиться к многонациональному развитию и возрождению, общими усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", – заключил китайский лидер.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, китай, политика, визит путина в китай, в мире, новости