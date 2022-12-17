https://crimea.ria.ru/20221217/sosnovaya-demografiya-pochemu-malo-krymskikh-khvoynykh-na-elochnykh-bazarakh-1125953692.html

Сосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах

Сосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Сосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах

РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T19:33

2022-12-17T19:33

2022-12-17T19:33

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Наталья ДрёмоваДля крымчан новогодняя елка — это сосна. Желательно местная: с длинными иголками и, если повезет, плотными смолистыми шишками. Декабрь 2022-го — третий год, когда на елочных базарах можно снова встретить такие деревья. Но будет их совсем немного.Какие виды хвойных популярны у жителей полуострова, и почему продажа живых деревьев не наносит вреда нашей природе? Откуда "едет" в Крым большая часть новогодних символов?Зачем рубятБольшая часть сосновых лесов Крыма рукотворная. Эти посадки создавались в 50-80-х годах ХХ века. И их невозможно просто оставить "на волю природы".Например, противопожарные разрывы между посадками полагается регулярно очищать. Молодые сосны-самосейки очень быстро заполняют свободное пространство. И когда случается пожар, такие молодые деревья вспыхивают сильно и дружно, низовой пожар быстро переходит в верховой.В сосновых лесах необходимо прореживать молодняк, убирать больные, сухие, поврежденные вредителями деревья, освобождать от растительности пространства под линиями электропередачи. Иначе, опять же, велик риск распространения пожара на большую территорию.Пять лет, с 2014 до 2019 года, лесники не могли все это делать. Сосна крымская, обычная на полуострове, но редкая в России, "автоматом" попала в федеральную Красную книгу.И только три года назад, когда этот вид оттуда исключили, все плановые мероприятия возобновились.Традиционно их выполняют ближе к новогодним праздникам: чтобы вырубленные сосны реализовать на елочных базарах.Почем деревоЦены на крымскую сосну ниже, чем на привозные хвойные. Так, деревце до метра в декабре этого года стоит 420 руб. (с НДС), до двух метров — 610 руб., до трех — 790 руб.Сколько продаютТолько каждая третья-четвертая сосна имеет товарный вид. Лет двадцать назад в Крыму продавали до 18-20 тысяч деревьев. Но с того времени их количество неуклонно снижалось.В этом году на елочные базары поступит всего около 600-800 крымских сосен.Но сейчас сосны, которым по 20-30 лет — это высаженные в 90-е и 2000-е деревья. Именно они, достигшие высоты от 1,7 до чуть более двух метров, подходят в качестве новогодних деревьев. Но тогда наблюдалось снижение активности высадки — поэтому сейчас таких сосен совсем немного."Некондиционные" сосны тоже зря не пропадают: из них делают так называемые елочные наборы – для создания венков или небольших настольных композиций в Новому году, они у крымчан тоже пользуются спросом.Немаловажно, что все больше людей предпочитают ставить искусственные елки. Это действительно экономнее и менее хлопотно – не нужно убирать осыпающуюся хвою. Но вовсе не "экологично", как считают многие.ФактСинтетические деревья производят из пластика, получаемого из продуктов нефтепереработки. Появление каждой такой елки — солидный "углеродный след". А вторичной переработке она не подлежит: в нашей стране не утилизируют такой пластик. Чтобы оправдать именно "экологическую" причину использования искусственной елки, ее владелец должен эксплуатировать "дерево" не менее 20 лет.Откуда везутВ Крыму есть питомники, где выращивают хвойные деревья. Но не в качестве новогодних, а для высадки в качестве декоративных.Идея специальных "новогодних" плантаций для полуострова не подходит: слишком медленно у нас растут те же сосны, достигая подходящего размера в течение 10-12 лет. На материке хвойные вымахивают до такого же размера за 5-7 лет.Поэтому на полуострове ежегодно везут сосны из Пензенской и Курской областей, со Ставрополья, из Краснодарского края, Адыгеи. Эти деревья начинают заготавливать с октября, чтобы доставить в Крым к открытию елочных базаров. Поэтому иголки у них суховаты и с желтизной. Впрочем, цвет не всегда показатель того, что дерево срублено давно: ведь к зиме хвоя нередко светлеет.Елок в Крым поставят немного: здесь их покупают неохотно — и не привыкли, и осыпаются деревья очень быстро. Пихты же красивы, но уж очень дороги.Кстати

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https://crimea.ria.ru/20221208/besplatnye-elki-v-krymu-mozhno-li-rubit-derevya-v-lesnichestvakh-1125752175.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новый год 2023, общество, природа, экология, елка