Сосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах
Что почем: какими деревьями будут торговать в этом году на елочных базарах Крыма
Наталья Дрёмова
Для крымчан новогодняя елка — это сосна. Желательно местная: с длинными иголками и, если повезет, плотными смолистыми шишками. Декабрь 2022-го — третий год, когда на елочных базарах можно снова встретить такие деревья. Но будет их совсем немного.
Какие виды хвойных популярны у жителей полуострова, и почему продажа живых деревьев не наносит вреда нашей природе? Откуда "едет" в Крым большая часть новогодних символов?
Зачем рубят
Большая часть сосновых лесов Крыма рукотворная. Эти посадки создавались в 50-80-х годах ХХ века. И их невозможно просто оставить "на волю природы".
Например, противопожарные разрывы между посадками полагается регулярно очищать. Молодые сосны-самосейки очень быстро заполняют свободное пространство. И когда случается пожар, такие молодые деревья вспыхивают сильно и дружно, низовой пожар быстро переходит в верховой.
В сосновых лесах необходимо прореживать молодняк, убирать больные, сухие, поврежденные вредителями деревья, освобождать от растительности пространства под линиями электропередачи. Иначе, опять же, велик риск распространения пожара на большую территорию.
Пять лет, с 2014 до 2019 года, лесники не могли все это делать. Сосна крымская, обычная на полуострове, но редкая в России, "автоматом" попала в федеральную Красную книгу.
И только три года назад, когда этот вид оттуда исключили, все плановые мероприятия возобновились.
Традиционно их выполняют ближе к новогодним праздникам: чтобы вырубленные сосны реализовать на елочных базарах.
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Почем дерево
Цены на крымскую сосну ниже, чем на привозные хвойные. Так, деревце до метра в декабре этого года стоит 420 руб. (с НДС), до двух метров — 610 руб., до трех — 790 руб.
Сколько продают
Только каждая третья-четвертая сосна имеет товарный вид. Лет двадцать назад в Крыму продавали до 18-20 тысяч деревьев. Но с того времени их количество неуклонно снижалось.
В этом году на елочные базары поступит всего около 600-800 крымских сосен.
"Не надо сразу рисовать черную картину о том, что вырубаются крымские леса, — говорит заместитель министра экологии и природных ресурсов РК — заместитель Главного государственного инспектора РК Александр Березнев. — Все крымские сосны, которые появляются на елочных базарах, в любом случае были бы срублены в рамках тех или иных лесозащитных мероприятий. Почему меньше деревьев? Был период активного лесонасаждения в 70-80-е годы. И уход за этими массивами предполагал вырубку большего количества деревьев. В начале 2000-х одно Бахчисарайское лесничество убирало чуть ли не десять тысяч сосен в год".
Но сейчас сосны, которым по 20-30 лет — это высаженные в 90-е и 2000-е деревья. Именно они, достигшие высоты от 1,7 до чуть более двух метров, подходят в качестве новогодних деревьев. Но тогда наблюдалось снижение активности высадки — поэтому сейчас таких сосен совсем немного.
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"Некондиционные" сосны тоже зря не пропадают: из них делают так называемые елочные наборы – для создания венков или небольших настольных композиций в Новому году, они у крымчан тоже пользуются спросом.
Немаловажно, что все больше людей предпочитают ставить искусственные елки. Это действительно экономнее и менее хлопотно – не нужно убирать осыпающуюся хвою. Но вовсе не "экологично", как считают многие.
Факт
Синтетические деревья производят из пластика, получаемого из продуктов нефтепереработки. Появление каждой такой елки — солидный "углеродный след". А вторичной переработке она не подлежит: в нашей стране не утилизируют такой пластик. Чтобы оправдать именно "экологическую" причину использования искусственной елки, ее владелец должен эксплуатировать "дерево" не менее 20 лет.
Откуда везут
В Крыму есть питомники, где выращивают хвойные деревья. Но не в качестве новогодних, а для высадки в качестве декоративных.
Идея специальных "новогодних" плантаций для полуострова не подходит: слишком медленно у нас растут те же сосны, достигая подходящего размера в течение 10-12 лет. На материке хвойные вымахивают до такого же размера за 5-7 лет.
Поэтому на полуострове ежегодно везут сосны из Пензенской и Курской областей, со Ставрополья, из Краснодарского края, Адыгеи. Эти деревья начинают заготавливать с октября, чтобы доставить в Крым к открытию елочных базаров. Поэтому иголки у них суховаты и с желтизной. Впрочем, цвет не всегда показатель того, что дерево срублено давно: ведь к зиме хвоя нередко светлеет.
Елок в Крым поставят немного: здесь их покупают неохотно — и не привыкли, и осыпаются деревья очень быстро. Пихты же красивы, но уж очень дороги.
Кстати
- —Если сосну поставить в ведро с песком и периодически увлажнять его, дерево простоит очень долго.
- —Сейчас в Крыму проектом по утилизации отслуживших свое новогодних деревьев занимаются при поддержке волонтеров небольшие организации. Собрать удается слишком незначительное количество деревьев.
- —В советское время на полуострове из сосновых веток делали комбикорм для овец.
- —Штраф для физлиц, незаконно срубивших дерево, составляет 3-4 тыс. руб. Дополнительно придется возместить ущерб тому лесничеству, на территории которого произошла незаконная вырубка. Это может быть 1,5-2 тыс. руб. дополнительно. Плюс — штраф за вывоз заведомо незаконно полученной древесины в 5 тыс. руб. Могут быть также конфискованы инструменты, применявшиеся "елочными браконьерами". При вырубке нескольких деревьев предусмотрена уголовная ответственность и штрафы в сотни тысяч рублей.