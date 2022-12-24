https://crimea.ria.ru/20221224/kak-sozdat-nedorogoy-novogodniy-obraz-1126102554.html

Как создать недорогой новогодний образ

Как создать недорогой новогодний образ - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Как создать недорогой новогодний образ

В новогоднюю ночь очень хочется выглядеть на все "сто", и даже если сейчас финансы не позволяют купить новый наряд, создать модный праздничный образ можно с... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-24T08:31

2022-12-24T08:31

2022-12-23T17:17

общество

совет эксперта

новый год 2023

мода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь очень хочется выглядеть на все "сто", и даже если сейчас финансы не позволяют купить новый наряд, создать модный праздничный образ можно с помощью аксессуаров. Такой совет дала стилист-имиджмейкер Наталья Старовойтова, передает "Радио 1". Украшения и макияжПо ее словам, правильно подобранные аксессуары освежат любую старую вещь. Сейчас в тренде массивные серьги, браслеты и блестящие колье. Дополнит образ праздничный макияж. Пусть он не будет слишком кричащим, но достаточно ярким, чтобы акцентировать внимание на "портретной зоне".Кроме того, даже скромную одежду отлично дополнит нарядная обувь.Одна новая вещьЕще один совет – включить в образ одну новую вещь. В частности, можно скомбинировать обычную белую блузку, которая уже имеется в гардеробе практически каждой женщины, с новой шелковой юбкой из блестящей ткани:"Это выглядит нарядно. Кроме того, образ многофункционален, так можно одеться не только для новогоднего вечера", — убеждена стилист.Платье в бельевом стилеДругой вариант для праздничного образа — шелковое платье в бельевом стиле. По словам Старовойтовой, в среднем цена такого наряда в сегменте масс-маркета колеблется в районе тысячи рублей. При этом такое платье можно использовать в качестве вечернего наряда, а потом носить его с кедами и кардиганом в повседневной жизни.Стилист также советует выбирать для новогоднего вечера белый и молочный цвета в сочетании с аксессуарами в золотых оттенках. Также хорошо "сработают" на праздничной вечеринке бархатные ткани, кружево и пайетки.Ранее эксперты назвали самую модную одежду на зиму. Главный тренд сезона – шубы из искусственного меха. Читайте также на РИА Новости Крым:Как одеться в дорогу — совет стилистаБез "себяшек" и с фишками: секрет удачных фото из путешествийСнимите это немедленно: какая одежда прибавляет возраст женщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, новый год 2023, мода