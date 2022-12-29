https://crimea.ria.ru/20221229/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-na-29-dekabrya-1126183775.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 29 декабря

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 29 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 63... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T10:33

2022-12-29T10:33

2022-12-29T10:37

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 63 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в республиканском минздраве.В больницы попали 11 человек, 29 пациентов выздоровели.За весь период пандемии в Крыму было выявлено 210 676 положительных на COVID-19. Выздоровели 203 324 человек.Сводка по СевастополюВ городе за сутки зарегистрированы 13 новых случаев заболевания COVID-19. "За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы шесть человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 58 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 198 человек, выздоровели 94 393, отмечается со ссылкой на данные Роспотребнадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин в Крыму: закрыты четыре школы и почти сотня классов ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России

https://crimea.ria.ru/20221227/karantin-v-krymu-zakryty-chetyre-shkoly-i-pochti-sotnya-klassov-1126152998.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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