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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 29 декабря
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 29 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 63... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T10:33
2022-12-29T10:37
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севастополь
коронавирус в крыму
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распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 63 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в республиканском минздраве.В больницы попали 11 человек, 29 пациентов выздоровели.За весь период пандемии в Крыму было выявлено 210 676 положительных на COVID-19. Выздоровели 203 324 человек.Сводка по СевастополюВ городе за сутки зарегистрированы 13 новых случаев заболевания COVID-19. "За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы шесть человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 58 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 198 человек, выздоровели 94 393, отмечается со ссылкой на данные Роспотребнадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин в Крыму: закрыты четыре школы и почти сотня классов ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России
https://crimea.ria.ru/20221227/karantin-v-krymu-zakryty-chetyre-shkoly-i-pochti-sotnya-klassov-1126152998.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 29 декабря

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 37 новых случая COVID-19, умерших нет

10:33 29.12.2022 (обновлено: 10:37 29.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов нет. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 63 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в республиканском минздраве.
В больницы попали 11 человек, 29 пациентов выздоровели.
За весь период пандемии в Крыму было выявлено 210 676 положительных на COVID-19. Выздоровели 203 324 человек.
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В городе за сутки зарегистрированы 13 новых случаев заболевания COVID-19.
"За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы шесть человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 58 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19", – сообщили в правительстве.
За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 97 198 человек, выздоровели 94 393, отмечается со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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