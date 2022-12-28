https://crimea.ria.ru/20221228/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-na-28-dekabrya-1126163810.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 28 декабря

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 28 декабря

В Крыму и Севастополе выявили 63 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов. РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T10:42

2022-12-28T10:42

2022-12-28T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 63 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 652 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 185 человек, выздоровели 94 383.Карантин в КрымуЧетыре школы и 93 класса закрыты на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями, сообщили в минобразовании республики. Кроме того, рост количества заболевших отмечается в дошкольных учебных учреждениях. По состоянию на вторник в 10 детских садах закрыто 18 групп. Это — в городах Алушта, Евпатория, Керчь, Судак, Феодосия и Кировском, Нижнегорском, Черноморском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразнымСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииВрач назвал неожиданный вариант заражения гриппом

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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