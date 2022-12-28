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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 28 декабря
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 28 декабря
В Крыму и Севастополе выявили 63 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T10:42
2022-12-28T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 63 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 652 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зафиксировано.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 185 человек, выздоровели 94 383.Карантин в КрымуЧетыре школы и 93 класса закрыты на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями, сообщили в минобразовании республики. Кроме того, рост количества заболевших отмечается в дошкольных учебных учреждениях. По состоянию на вторник в 10 детских садах закрыто 18 групп. Это — в городах Алушта, Евпатория, Керчь, Судак, Феодосия и Кировском, Нижнегорском, Черноморском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразнымСвиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииВрач назвал неожиданный вариант заражения гриппом
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 28 декабря

В Крыму и Севастополе выявили 63 новых случая COVID-19, умер один человек

10:42 28.12.2022 (обновлено: 10:43 28.12.2022)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкШприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19
Шприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 63 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 54 пациентов.

Коронавирусная сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 652 положительных на COVID-19.

"За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 629 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 45 человек, за весь период – 203 295", — говорится в сообщении минздрава региона.

Летальных исходов не зафиксировано.

Коронавирусная сводка по Севастополю

В городе зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.
"В стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находится 57 пациентов, из них 45 — с подтвержденным COVID-19", — проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 185 человек, выздоровели 94 383.

Карантин в Крыму

Четыре школы и 93 класса закрыты на карантин из-за роста заболеваемости сезонными респираторными инфекциями, сообщили в минобразовании республики. Кроме того, рост количества заболевших отмечается в дошкольных учебных учреждениях. По состоянию на вторник в 10 детских садах закрыто 18 групп. Это — в городах Алушта, Евпатория, Керчь, Судак, Феодосия и Кировском, Нижнегорском, Черноморском районах.
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