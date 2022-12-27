https://crimea.ria.ru/20221227/vrach-nazval-neozhidannyy-variant-zarazheniya-grippom-1126133140.html

Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом

Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом

Заразиться гриппом можно не только через дыхательные пути, но и через глаза. Такое случается реже, однако этот путь не исключен, пишет URA.RU со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T07:02

2022-12-27T07:02

2022-12-27T07:02

здоровье

грипп

свиной грипп

общество

совет эксперта

владимир зайцев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Заразиться гриппом можно не только через дыхательные пути, но и через глаза. Такое случается реже, однако этот путь не исключен, пишет URA.RU со ссылкой на отоларинголога, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева. По словам специалиста, поскольку грипп — воздушно-капельная инфекция, он может передаваться через конъюктиву глаза или носослезный канал. Риск передачи возрастает, если человек начинает тереть глаза.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом в России за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппомБольных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп

https://crimea.ria.ru/20221224/pochemu-zakladyvaet-nos-vrach-nazval-neobychnuyu-prichinu-1126065148.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, грипп, свиной грипп, общество, совет эксперта, владимир зайцев