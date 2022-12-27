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Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом
Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом
Заразиться гриппом можно не только через дыхательные пути, но и через глаза. Такое случается реже, однако этот путь не исключен, пишет URA.RU со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T07:02
2022-12-27T07:02
здоровье
грипп
свиной грипп
общество
совет эксперта
владимир зайцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Заразиться гриппом можно не только через дыхательные пути, но и через глаза. Такое случается реже, однако этот путь не исключен, пишет URA.RU со ссылкой на отоларинголога, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева. По словам специалиста, поскольку грипп — воздушно-капельная инфекция, он может передаваться через конъюктиву глаза или носослезный канал. Риск передачи возрастает, если человек начинает тереть глаза.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом в России за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппомБольных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп
https://crimea.ria.ru/20221224/pochemu-zakladyvaet-nos-vrach-nazval-neobychnuyu-prichinu-1126065148.html
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здоровье, грипп, свиной грипп, общество, совет эксперта, владимир зайцев
Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом

Лор Зайцев: гриппом можно заразиться через глаза

07:02 27.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Заразиться гриппом можно не только через дыхательные пути, но и через глаза. Такое случается реже, однако этот путь не исключен, пишет URA.RU со ссылкой на отоларинголога, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева.
По словам специалиста, поскольку грипп — воздушно-капельная инфекция, он может передаваться через конъюктиву глаза или носослезный канал. Риск передачи возрастает, если человек начинает тереть глаза.
Кроме того, заражение может произойти, если вытираться одним полотенцем с больным человеком. Такой путь передачи вероятен, даже если концентрация вируса в организме зараженного не большая.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом в России за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.
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ЗдоровьеГриппСвиной гриппОбществоСовет экспертаВладимир Зайцев
 
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