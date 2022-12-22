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Когда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Когда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным
Когда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Когда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным
Переболевший ОРВИ и гриппом человек перестает быть заразным, как только у него падает температура, несколько иная ситуация с коронавирусом. Об этом "Вечерней... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T21:16
2022-12-22T19:03
новости
совет эксперта
андрей кондрахин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Переболевший ОРВИ и гриппом человек перестает быть заразным, как только у него падает температура, несколько иная ситуация с коронавирусом. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.По словам специалиста, когда человек борется с вирусом, а температура тела повышается – это самое опасное для окружающих состояние, так как больной считается наиболее заразным. Но как только температура нормализуется, падая до 36,6 градусов, риски заразиться от больного исчезают, даже если иные симптомы болезни у него сохраняются, отметил врач.Если коронавирусом заболел ребенок, он остается заразным в течение 7–10 дней, добавил Кондрахин. У детей несовершенный иммунитет, поэтому вирус мутирует быстрее и передается другим людям активнее, чем от взрослых, пояснил он. Это касается любых вирусов. Если речь об ОРВИ, то заразность у ребенка прекращается так же, как и у взрослого, – с падением температуры.Чтобы быстрее выздороветь и прийти в норму врач рекомендует придерживаться постельного режима, избегать нагрузок и переохлаждения.Восстановиться после болезни поможет прием поливитаминных комплексов, соблюдение режима работы и отдыха, а также абсолютный отказ от алкогольных напитков.Как сообщалось, в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты три школы и более 100 классов, а также 18 групп в 14 детских садах. Число классов, где приостановлен учебный процесс, за три дня выросло вдвое.В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ, грипп и COVID-19 пошли в рост – Роспотребнадзор Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растет
https://crimea.ria.ru/20221221/kakie-simptomy-dolzhny-nastorozhit-perebolevshikh-grippom-1126019437.html
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новости, совет эксперта, андрей кондрахин, орви, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здоровье, общество, грипп, свиной грипп
Когда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным

Врач: переболевший ОРВИ человек перестает быть заразным, когда спадает температура

21:16 22.12.2022
 
© Фото: pexels.comПростуда
Простуда
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Переболевший ОРВИ и гриппом человек перестает быть заразным, как только у него падает температура, несколько иная ситуация с коронавирусом. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, когда человек борется с вирусом, а температура тела повышается – это самое опасное для окружающих состояние, так как больной считается наиболее заразным. Но как только температура нормализуется, падая до 36,6 градусов, риски заразиться от больного исчезают, даже если иные симптомы болезни у него сохраняются, отметил врач.
Отдельная история вирусных заболеваний – COVID-19, который распространяется и в кишечник, а не только через дыхательные пути, как это происходит с гриппом и ОРВИ. Из-за этого распространение инфекции возможно и после нормализации температуры, сказал Кондрахин. В этой ситуации врач рекомендует выждать дней десять после перенесенного вируса, чтобы уверенно исключить возможность его распространения.
Если коронавирусом заболел ребенок, он остается заразным в течение 7–10 дней, добавил Кондрахин. У детей несовершенный иммунитет, поэтому вирус мутирует быстрее и передается другим людям активнее, чем от взрослых, пояснил он. Это касается любых вирусов. Если речь об ОРВИ, то заразность у ребенка прекращается так же, как и у взрослого, – с падением температуры.
Чтобы быстрее выздороветь и прийти в норму врач рекомендует придерживаться постельного режима, избегать нагрузок и переохлаждения.
Восстановиться после болезни поможет прием поливитаминных комплексов, соблюдение режима работы и отдыха, а также абсолютный отказ от алкогольных напитков.
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Как сообщалось, в Крыму из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты три школы и более 100 классов, а также 18 групп в 14 детских садах. Число классов, где приостановлен учебный процесс, за три дня выросло вдвое.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом за неделю увеличилась почти на 16%, тенденция к росту сохраняется. В структуре циркулирующих вирусов преобладающим остается грипп – почти 70%. Самым распространенным является вирус А (H1N1)2009. Также ведомство сообщило об увеличении числа выявляемых случаев коронавируса.
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НовостиСовет экспертаАндрей КондрахинОРВИКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдоровьеОбществоГриппСвиной грипп
 
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