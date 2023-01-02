Без них опустел полуостров... Потери 2022 года

Утраты Крыма: кто ушел в 2022 году
Политик, экс-председатель Верховного совета Крыма, кавалер советских и украинских орденов и медалей Борис Дейч
Политик, экс-председатель Верховного совета Крыма, кавалер советских и украинских орденов и медалей Борис Дейч
Легендарный футболист и тренер симферопольского клуба "Таврия" Валерий Петров
Легендарный футболист и тренер симферопольского клуба "Таврия" Валерий Петров
Экс-министр здравоохранения Крыма, бывший первый вице-спикер Госсовета Крыма и экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич
Экс-министр здравоохранения Крыма, бывший первый вице-спикер Госсовета Крыма и экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич
Зампредседателя Русской общины Крыма, депутат Госсовета Крыма первого созыва, кавалер ордена Республики Крым "За верность долгу" Анатолий Жилин
Зампредседателя Русской общины Крыма, депутат Госсовета Крыма первого созыва, кавалер ордена Республики Крым "За верность долгу" Анатолий Жилин
Почетный гражданин Симферополя, легендарный вице-мэр столицы Крыма при котором были созданы мемориал "Вечный огонь" в парке имени Юрия Гагарина, набережные рек Большой и Малый Салгир и другие объекты. Кавалер ордена "За заслуги" III степени, высшего знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу" и почетного знака "За заслуги перед Симферополем" Николай Смирнов
Почетный гражданин Симферополя, легендарный вице-мэр столицы Крыма при котором были созданы мемориал "Вечный огонь" в парке имени Юрия Гагарина, набережные рек Большой и Малый Салгир и другие объекты. Кавалер ордена "За заслуги" III степени, высшего знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу" и почетного знака "За заслуги перед Симферополем" Николай Смирнов
Заслуженный профессор КФУ им. Вернадского, первый проректор университета Виктор Шарапа. Награжден орденом "За заслуги" III степени, почетным знаком министерства образования Украины за развития высшего образования, почетным знаком Международного межакадемического союза "За достижения в развитии университетского образования", медалью "Ветеран труда" и другими наградами
Заслуженный профессор КФУ им. Вернадского, первый проректор университета Виктор Шарапа. Награжден орденом "За заслуги" III степени, почетным знаком министерства образования Украины за развития высшего образования, почетным знаком Международного межакадемического союза "За достижения в развитии университетского образования", медалью "Ветеран труда" и другими наградами
Заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма, президент регионального отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация гиревого спорта", старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Эмирсанов
Заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма, президент регионального отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация гиревого спорта", старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Эмирсанов
Контр-адмирал в отставке, активный член ветеранского движения Севастополя, один из создателей Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак
Контр-адмирал в отставке, активный член ветеранского движения Севастополя, один из создателей Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак
Замкомандующего Черноморского флота по военно-политической работе, участник военной операции в Грузии, активный участник событий Русской весны, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в ходе спецоперации на Украине при освобождении Мариуполя
Замкомандующего Черноморского флота по военно-политической работе, участник военной операции в Грузии, активный участник событий Русской весны, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в ходе спецоперации на Украине при освобождении Мариуполя
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ильич Новохатский. Он ушел на фронт 18 летним парнем, воевал на Первом Украинском фронте, освобождал Украину, принимал участие во Львовско-Сандомирской операции. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ильич Новохатский. Он ушел на фронт 18 летним парнем, воевал на Первом Украинском фронте, освобождал Украину, принимал участие во Львовско-Сандомирской операции. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.
Экс-председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета министров АРК Вячеслав Юров
Экс-председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета министров АРК Вячеслав Юров
Известный крымский фолклорист, ветеран Великой Отечественной войны, участник легендарного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Марат Фадеевич Файзи (Саркисов)
Известный крымский фолклорист, ветеран Великой Отечественной войны, участник легендарного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Марат Фадеевич Файзи (Саркисов)
Выдающийся журналист, руководитель подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева.
Выдающийся журналист, руководитель подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева.
Политик, экс-председатель Верховного совета Крыма, кавалер советских и украинских орденов и медалей Борис Дейч
Легендарный футболист и тренер симферопольского клуба "Таврия" Валерий Петров
Экс-министр здравоохранения Крыма, бывший первый вице-спикер Госсовета Крыма и экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич
Зампредседателя Русской общины Крыма, депутат Госсовета Крыма первого созыва, кавалер ордена Республики Крым "За верность долгу" Анатолий Жилин
Почетный гражданин Симферополя, легендарный вице-мэр столицы Крыма при котором были созданы мемориал "Вечный огонь" в парке имени Юрия Гагарина, набережные рек Большой и Малый Салгир и другие объекты. Кавалер ордена "За заслуги" III степени, высшего знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу" и почетного знака "За заслуги перед Симферополем" Николай Смирнов
Заслуженный профессор КФУ им. Вернадского, первый проректор университета Виктор Шарапа. Награжден орденом "За заслуги" III степени, почетным знаком министерства образования Украины за развития высшего образования, почетным знаком Международного межакадемического союза "За достижения в развитии университетского образования", медалью "Ветеран труда" и другими наградами
Заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма, президент регионального отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация гиревого спорта", старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Эмирсанов
Контр-адмирал в отставке, активный член ветеранского движения Севастополя, один из создателей Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак
Замкомандующего Черноморского флота по военно-политической работе, участник военной операции в Грузии, активный участник событий Русской весны, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в ходе спецоперации на Украине при освобождении Мариуполя
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ильич Новохатский. Он ушел на фронт 18 летним парнем, воевал на Первом Украинском фронте, освобождал Украину, принимал участие во Львовско-Сандомирской операции. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.
Экс-председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета министров АРК Вячеслав Юров
Известный крымский фолклорист, ветеран Великой Отечественной войны, участник легендарного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Марат Фадеевич Файзи (Саркисов)
Выдающийся журналист, руководитель подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева.