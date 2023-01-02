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Без них опустел полуостров... Потери 2022 года - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Фотоленты
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Без них опустел полуостров... Потери 2022 года
Без них опустел полуостров... Потери 2022 года - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Без них опустел полуостров... Потери 2022 года
В ушедшем 2022 году Крым потерял многих ярких, талантливых и неординарных личностей. Они искренне любили этот цветущий край и стремились сделать его еще лучше. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T18:49
2023-01-02T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ушедшем 2022 году Крым потерял многих ярких, талантливых и неординарных личностей. Они искренне любили этот цветущий край и стремились сделать его еще лучше.Журналисты и военные, государственные деятели и политики, ученые и спортсмены. С кем простился полуостров – в фото-ленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html
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РИА Новости Крым
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утраты, крым, симферополь, риа новости крым, миа "россия сегодня", общество, новости крыма
Без них опустел полуостров... Потери 2022 года

Утраты Крыма: кто ушел в 2022 году

18:49 02.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной пасхи в Симферополе
Празднование православной пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ушедшем 2022 году Крым потерял многих ярких, талантливых и неординарных личностей. Они искренне любили этот цветущий край и стремились сделать его еще лучше.
© Крымский Футбольный союз

Экс-президент Крымского футбольного союза (КФС) Николай Гостев

Николай Тимофеевич Гостев
1 из 14

Экс-президент Крымского футбольного союза (КФС) Николай Гостев

© Крымский Футбольный союз
© Фото из официального Facebook председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка

Политик, экс-председатель Верховного совета Крыма, кавалер советских и украинских орденов и медалей Борис Дейч

Борис Дейч
2 из 14

Политик, экс-председатель Верховного совета Крыма, кавалер советских и украинских орденов и медалей Борис Дейч

© Фото из официального Facebook председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
© Пресс-служба ФК "ТСК-Таврия"

Легендарный футболист и тренер симферопольского клуба "Таврия" Валерий Петров

Крымский футболист и тренер Валерий Петров
3 из 14

Легендарный футболист и тренер симферопольского клуба "Таврия" Валерий Петров

© Пресс-служба ФК "ТСК-Таврия"
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Экс-министр здравоохранения Крыма, бывший первый вице-спикер Госсовета Крыма и экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич

Заместитель председателя Совета министров Крыма Сергей Донич
4 из 14

Экс-министр здравоохранения Крыма, бывший первый вице-спикер Госсовета Крыма и экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич

© РИА Новости . Андрей Иглов
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© РИА Новости Крым . Александр Полегенько

Зампредседателя Русской общины Крыма, депутат Госсовета Крыма первого созыва, кавалер ордена Республики Крым "За верность долгу" Анатолий Жилин

Депутат Госсовета Крыма Анатолий Жилин
5 из 14

Зампредседателя Русской общины Крыма, депутат Госсовета Крыма первого созыва, кавалер ордена Республики Крым "За верность долгу" Анатолий Жилин

© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
© Telegram Сергея Аксенова

Почетный гражданин Симферополя, легендарный вице-мэр столицы Крыма при котором были созданы мемориал "Вечный огонь" в парке имени Юрия Гагарина, набережные рек Большой и Малый Салгир и другие объекты. Кавалер ордена "За заслуги" III степени, высшего знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу" и почетного знака "За заслуги перед Симферополем" Николай Смирнов

 Почетный гражданин Симферополя Николай Смирнов
6 из 14

Почетный гражданин Симферополя, легендарный вице-мэр столицы Крыма при котором были созданы мемориал "Вечный огонь" в парке имени Юрия Гагарина, набережные рек Большой и Малый Салгир и другие объекты. Кавалер ордена "За заслуги" III степени, высшего знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу" и почетного знака "За заслуги перед Симферополем" Николай Смирнов

© Telegram Сергея Аксенова
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского

Заслуженный профессор КФУ им. Вернадского, первый проректор университета Виктор Шарапа. Награжден орденом "За заслуги" III степени, почетным знаком министерства образования Украины за развития высшего образования, почетным знаком Международного межакадемического союза "За достижения в развитии университетского образования", медалью "Ветеран труда" и другими наградами

Первый проректор КФУ им. Вернадского Виктор Шарапа
7 из 14

Заслуженный профессор КФУ им. Вернадского, первый проректор университета Виктор Шарапа. Награжден орденом "За заслуги" III степени, почетным знаком министерства образования Украины за развития высшего образования, почетным знаком Международного межакадемического союза "За достижения в развитии университетского образования", медалью "Ветеран труда" и другими наградами

© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
© Пресс-служба минспорта РК

Заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма, президент регионального отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация гиревого спорта", старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Эмирсанов

Эмирсанов Энвер Куртсеитович
8 из 14

Заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма, президент регионального отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация гиревого спорта", старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Эмирсанов

© Пресс-служба минспорта РК
© Telegram Михаил Развожаев

Контр-адмирал в отставке, активный член ветеранского движения Севастополя, один из создателей Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак

Сергей Сергеевич Рыбак
9 из 14

Контр-адмирал в отставке, активный член ветеранского движения Севастополя, один из создателей Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак

© Telegram Михаил Развожаев
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя

Замкомандующего Черноморского флота по военно-политической работе, участник военной операции в Грузии, активный участник событий Русской весны, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в ходе спецоперации на Украине при освобождении Мариуполя

Капитан 1 ранга Андрей Палий, замком Черноморского Флота. Погиб 20 марта 2022 года, обеспечивая безопасность мирного коридора для выхода из Мариуполя гражданских лиц.
10 из 14

Замкомандующего Черноморского флота по военно-политической работе, участник военной операции в Грузии, активный участник событий Русской весны, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в ходе спецоперации на Украине при освобождении Мариуполя

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© пресс-служба Крымского федерального университета

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ильич Новохатский. Он ушел на фронт 18 летним парнем, воевал на Первом Украинском фронте, освобождал Украину, принимал участие во Львовско-Сандомирской операции. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.

Ветеран Великой Отечественной Владимир Новохатский
11 из 14

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ильич Новохатский. Он ушел на фронт 18 летним парнем, воевал на Первом Украинском фронте, освобождал Украину, принимал участие во Львовско-Сандомирской операции. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.

© пресс-служба Крымского федерального университета
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Экс-председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета министров АРК Вячеслав Юров

Вячеслав Юров
12 из 14

Экс-председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета министров АРК Вячеслав Юров

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© пресс-служба Русской общины Крыма

Известный крымский фолклорист, ветеран Великой Отечественной войны, участник легендарного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Марат Фадеевич Файзи (Саркисов)

Крымский исследователь и писатель Марат Файзи
13 из 14

Известный крымский фолклорист, ветеран Великой Отечественной войны, участник легендарного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Марат Фадеевич Файзи (Саркисов)

© пресс-служба Русской общины Крыма
© РИА Новости Крым

Выдающийся журналист, руководитель подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева.

Светлана Бабаева
14 из 14

Выдающийся журналист, руководитель подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева.

© РИА Новости Крым
1 из 14

Экс-президент Крымского футбольного союза (КФС) Николай Гостев

© Крымский Футбольный союз
2 из 14

Политик, экс-председатель Верховного совета Крыма, кавалер советских и украинских орденов и медалей Борис Дейч

© Фото из официального Facebook председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
3 из 14

Легендарный футболист и тренер симферопольского клуба "Таврия" Валерий Петров

© Пресс-служба ФК "ТСК-Таврия"
4 из 14

Экс-министр здравоохранения Крыма, бывший первый вице-спикер Госсовета Крыма и экс-ректор Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Донич

© РИА Новости . Андрей Иглов
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5 из 14

Зампредседателя Русской общины Крыма, депутат Госсовета Крыма первого созыва, кавалер ордена Республики Крым "За верность долгу" Анатолий Жилин

© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
6 из 14

Почетный гражданин Симферополя, легендарный вице-мэр столицы Крыма при котором были созданы мемориал "Вечный огонь" в парке имени Юрия Гагарина, набережные рек Большой и Малый Салгир и другие объекты. Кавалер ордена "За заслуги" III степени, высшего знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу" и почетного знака "За заслуги перед Симферополем" Николай Смирнов

© Telegram Сергея Аксенова
7 из 14

Заслуженный профессор КФУ им. Вернадского, первый проректор университета Виктор Шарапа. Награжден орденом "За заслуги" III степени, почетным знаком министерства образования Украины за развития высшего образования, почетным знаком Международного межакадемического союза "За достижения в развитии университетского образования", медалью "Ветеран труда" и другими наградами

© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
8 из 14

Заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма, президент регионального отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация гиревого спорта", старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Эмирсанов

© Пресс-служба минспорта РК
9 из 14

Контр-адмирал в отставке, активный член ветеранского движения Севастополя, один из создателей Севастопольского дома ветеранов Сергей Рыбак

© Telegram Михаил Развожаев
10 из 14

Замкомандующего Черноморского флота по военно-политической работе, участник военной операции в Грузии, активный участник событий Русской весны, капитан 1 ранга Андрей Палий погиб в ходе спецоперации на Украине при освобождении Мариуполя

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
11 из 14

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ильич Новохатский. Он ушел на фронт 18 летним парнем, воевал на Первом Украинском фронте, освобождал Украину, принимал участие во Львовско-Сандомирской операции. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Славы III степени, медалями.

© пресс-служба Крымского федерального университета
12 из 14

Экс-председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета министров АРК Вячеслав Юров

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
13 из 14

Известный крымский фолклорист, ветеран Великой Отечественной войны, участник легендарного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Марат Фадеевич Файзи (Саркисов)

© пресс-служба Русской общины Крыма
14 из 14

Выдающийся журналист, руководитель подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева.

© РИА Новости Крым
Журналисты и военные, государственные деятели и политики, ученые и спортсмены. С кем простился полуостров – в фото-ленте РИА Новости Крым.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Луч Светы останется в каждом из нас
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