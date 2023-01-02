https://crimea.ria.ru/20230102/bez-nikh-opustel-poluostrov-poteri-2022-goda-1125703927.html

Без них опустел полуостров... Потери 2022 года

Без них опустел полуостров... Потери 2022 года - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Без них опустел полуостров... Потери 2022 года

В ушедшем 2022 году Крым потерял многих ярких, талантливых и неординарных личностей. Они искренне любили этот цветущий край и стремились сделать его еще лучше. РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T18:49

2023-01-02T18:49

2023-01-02T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ушедшем 2022 году Крым потерял многих ярких, талантливых и неординарных личностей. Они искренне любили этот цветущий край и стремились сделать его еще лучше.Журналисты и военные, государственные деятели и политики, ученые и спортсмены. С кем простился полуостров – в фото-ленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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