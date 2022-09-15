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В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак
В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак
В Севастополе ушел из жизни контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак. Ему было 92 года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T11:43
2022-09-15T11:43
2022-09-15T11:36
севастополь
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ушел из жизни контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак. Ему было 92 года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Кроме того, по словам губернатора, более 25 лет своей жизни Рыбак посвятил общественной деятельности в ветеранском движении Севастополя. Именно по его инициативе в 2017 году был создан Севастопольский дом ветеранов.Сергей Рыбак родился в 1929 году в Николаевской области. В 1950 году окончил педагогический техникум, в 1953 – Киевское высшее военно-морское политическое училище, затем Военно-политическую академию имени Ленина.Состоял в истребительном батальоне НКВД СССР – добровольческом формировании советских граждан, созданном для борьбы с дезертирами, диверсантами и пособниками нацистской Германии. С 1950 года служил в ВМФ.Депутат Верховного Совета Крыма 1-го созыва с 1991 по 1994 годы. В 1994 году основал первую в Севастополе независимую телекомпанию "Амидас". С 2011 по 2014 годы – председатель общественного совета при Севастопольской государственной городской администрации. В 2018 году возглавил региональную организацию ветеранов, а в 2019 был назначен советником губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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РИА Новости Крым
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севастополь, утраты
В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак
В Севастополе на 93-м году жизни скончался контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ушел из жизни контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак. Ему было 92 года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сергей Сергеевич отдал служению Отечеству в Военно-Морском Флоте Советского Союза 38 лет. За эти годы он прошел путь от курсанта Военно-морского училища, командира торпедного катера до заместителя начальника политического Управления Черноморского флота, контр – адмирала", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам губернатора, более 25 лет своей жизни Рыбак посвятил общественной деятельности в ветеранском движении Севастополя. Именно по его инициативе в 2017 году был создан Севастопольский дом ветеранов.
Сергей Рыбак родился в 1929 году в Николаевской области. В 1950 году окончил педагогический техникум, в 1953 – Киевское высшее военно-морское политическое училище, затем Военно-политическую академию имени Ленина.
Состоял в истребительном батальоне НКВД СССР – добровольческом формировании советских граждан, созданном для борьбы с дезертирами, диверсантами и пособниками нацистской Германии. С 1950 года служил в ВМФ.
Депутат Верховного Совета Крыма 1-го созыва с 1991 по 1994 годы. В 1994 году основал первую в Севастополе независимую телекомпанию "Амидас". С 2011 по 2014 годы – председатель общественного совета при Севастопольской государственной городской администрации. В 2018 году возглавил региональную организацию ветеранов, а в 2019 был назначен советником губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.