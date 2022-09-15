https://crimea.ria.ru/20220915/v-sevastopole-umer-kontr-admiral-v-otstavke-sergey-rybak-1124511274.html

В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак

В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Севастополе умер контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак

В Севастополе ушел из жизни контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак. Ему было 92 года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T11:43

2022-09-15T11:43

2022-09-15T11:36

севастополь

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ушел из жизни контр-адмирал в отставке Сергей Рыбак. Ему было 92 года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Кроме того, по словам губернатора, более 25 лет своей жизни Рыбак посвятил общественной деятельности в ветеранском движении Севастополя. Именно по его инициативе в 2017 году был создан Севастопольский дом ветеранов.Сергей Рыбак родился в 1929 году в Николаевской области. В 1950 году окончил педагогический техникум, в 1953 – Киевское высшее военно-морское политическое училище, затем Военно-политическую академию имени Ленина.Состоял в истребительном батальоне НКВД СССР – добровольческом формировании советских граждан, созданном для борьбы с дезертирами, диверсантами и пособниками нацистской Германии. С 1950 года служил в ВМФ.Депутат Верховного Совета Крыма 1-го созыва с 1991 по 1994 годы. В 1994 году основал первую в Севастополе независимую телекомпанию "Амидас". С 2011 по 2014 годы – председатель общественного совета при Севастопольской государственной городской администрации. В 2018 году возглавил региональную организацию ветеранов, а в 2019 был назначен советником губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты