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В Крыму скончался легендарный тренер Энвер Мирасанов - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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В Крыму скончался легендарный тренер Энвер Мирасанов
В Крыму скончался легендарный тренер Энвер Мирасанов - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В Крыму скончался легендарный тренер Энвер Мирасанов
Скончался заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма, старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Мирасанов. Об этом... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T09:54
2022-07-19T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Скончался заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма, старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Мирасанов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Крыма."Перестало биться сердце легенды гиревого спорта Республики Крым – Мирасанова Энвера Куртсеитовича. Министерство спорта Республики Крым в лице министра спорта выражает искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас", - говорится в сообщении.Энвер Куртсеитович имел 45-летний стаж работы, являлся президентом регионального отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация гиревого спорта", старшим тренером республиканской сборной команды по гиревому спорту, судьей Всероссийской категории.Под его руководством спортсмены становились на пьедестал Всероссийских соревнований, чемпионатов и кубков России и мира. Так, в 2021 году София Чуб-Швец заняла 1 место на Кубке мира (г. Санкт-Петербург), в 2022 году – 1 место на Чемпионате мира (г. Бишкек). Спортсмен Энвер Меметов также занял 1 место в Кубке мира в 2022 году.
https://crimea.ria.ru/20220715/umer-eks-trener-sbornoy-rossii-po-futbolu-georgiy-yartsev-1123860815.html
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крым, утраты
В Крыму скончался легендарный тренер Энвер Мирасанов

В Крыму скончался известный тренер по гиревому спорту Энвер Мирасанов

09:54 19.07.2022
 
© Пресс-служба минспорта РКМирасанов Энвер Куртсеитович
Мирасанов Энвер Куртсеитович
© Пресс-служба минспорта РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Скончался заслуженный работник физической культуры и спорта Крыма, старший тренер сборной команды республики по гиревому спорту Энвер Мирасанов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Крыма.
"Перестало биться сердце легенды гиревого спорта Республики Крым – Мирасанова Энвера Куртсеитовича. Министерство спорта Республики Крым в лице министра спорта выражает искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас", - говорится в сообщении.
Георгий Ярцев - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 17:48
Умер экс-тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев
Энвер Куртсеитович имел 45-летний стаж работы, являлся президентом регионального отделения Общероссийской организации "Всероссийская федерация гиревого спорта", старшим тренером республиканской сборной команды по гиревому спорту, судьей Всероссийской категории.
Под его руководством спортсмены становились на пьедестал Всероссийских соревнований, чемпионатов и кубков России и мира. Так, в 2021 году София Чуб-Швец заняла 1 место на Кубке мира (г. Санкт-Петербург), в 2022 году – 1 место на Чемпионате мира (г. Бишкек). Спортсмен Энвер Меметов также занял 1 место в Кубке мира в 2022 году.
КрымУтраты
 
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