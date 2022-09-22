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Умер бывший замглавы крымского Совмина Вячеслав Юров
Умер бывший замглавы крымского Совмина Вячеслав Юров - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Умер бывший замглавы крымского Совмина Вячеслав Юров
В Крыму на 84-м году жизни скончался бывший председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T19:49
2022-09-22T19:49
2022-09-22T19:49
симферополь
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на 84-м году жизни скончался бывший председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета министров АРК Вячеслав Юров. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. Вячеслав Юров родился 28 октября 1938 года в Одесской области, окончил политехнический техникум в Ленинабаде, Криворожский горнорудный институт по специальности инженер-строитель. В Крым переехал в середине 1970-х, работал на предприятиях "Крымсовхозвинстрой" и "Крымгидроспецстрой" в Симферополе.С апреля 1989 года - председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, затем - председатель Симферопольского городского Совета народных депутатов. С июня 1993 по май 1994 - заместитель председателя Совета Министров Крыма, одновременно председатель Государственного комитета Крыма по строительству.
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симферополь, утраты
Умер бывший замглавы крымского Совмина Вячеслав Юров
Экс-замглавы республиканского Совмина Вячеслав Юров умер на 84-м году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на 84-м году жизни скончался бывший председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета министров АРК Вячеслав Юров. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
"С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Вячеслава Лукича Юрова, человека, который внес весомый вклад в развитие и благоустройство Симферополя… Сегодня, мы благодарны ему за неустанную работу во славу Крыма и крымской столицы, которая была отмечена заслуженными наградами. Его путь как политика и управленца – это образец для всех начинающих и опытных руководителей", - написал Афанасьев и выразил соболезнования родным и близким Юрова.
Вячеслав Юров родился 28 октября 1938 года в Одесской области, окончил политехнический техникум в Ленинабаде, Криворожский горнорудный институт по специальности инженер-строитель. В Крым переехал в середине 1970-х, работал на предприятиях "Крымсовхозвинстрой" и "Крымгидроспецстрой" в Симферополе.
С апреля 1989 года - председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, затем - председатель Симферопольского городского Совета народных депутатов. С июня 1993 по май 1994 - заместитель председателя Совета Министров Крыма, одновременно председатель Государственного комитета Крыма по строительству.