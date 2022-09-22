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Умер бывший замглавы крымского Совмина Вячеслав Юров

Умер бывший замглавы крымского Совмина Вячеслав Юров - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Умер бывший замглавы крымского Совмина Вячеслав Юров

В Крыму на 84-м году жизни скончался бывший председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T19:49

2022-09-22T19:49

2022-09-22T19:49

симферополь

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму на 84-м году жизни скончался бывший председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совета министров АРК Вячеслав Юров. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. Вячеслав Юров родился 28 октября 1938 года в Одесской области, окончил политехнический техникум в Ленинабаде, Криворожский горнорудный институт по специальности инженер-строитель. В Крым переехал в середине 1970-х, работал на предприятиях "Крымсовхозвинстрой" и "Крымгидроспецстрой" в Симферополе.С апреля 1989 года - председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, затем - председатель Симферопольского городского Совета народных депутатов. С июня 1993 по май 1994 - заместитель председателя Совета Министров Крыма, одновременно председатель Государственного комитета Крыма по строительству.

симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, утраты