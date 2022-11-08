Рейтинг@Mail.ru
"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221108/ty-vsegda-budesh-s-nami-v-moskve-prostilis-so-svetlanoy-babaevoy-1125281676.html
"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой
"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой - РИА Новости Крым, 08.11.2022
"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой
В Москве простились с трагически погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T16:34
2022-11-08T16:36
утраты
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/02/1125208022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9dee3466ec8e26d92701cf666ecb290.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Москве простились с трагически погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой.Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище.Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила патриотизм Светланы Бабаевой и ее активную гражданскую позицию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе траурной церемонии подчеркнула, что Светлана в памяти родных и близких навсегда останется уникальным, многогранным, глубоким и светлым человеком.Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой &gt;&gt;Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Три года она работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html
https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/02/1125208022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_722a0a4f485c3dd49e43fb9c208c6e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, миа "россия сегодня"
"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой

В Москве простились с трагически погибшей в Крыму журналисткой Светланой Бабаевой

16:34 08.11.2022 (обновлено: 16:36 08.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Москве простились с трагически погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой.
Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище.
"Сегодня мы прощаемся с очень необычным человеком. Я уверен, что Света каждого из тех, кто пришел проститься с ней, многому научила, она делала это щедро. Она "взламывала" дистанцию в отношениях очень быстро, - отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. - Света постоянно думала об обществе, о России, о военных действиях, о работе, о своей такой созидательной функции во имя других людей".
Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила патриотизм Светланы Бабаевой и ее активную гражданскую позицию.
"Не случайно она уходит от нас в "камуфляже", мне кажется, это прям в точку. Мы говорили со Светой вечером, буквально до того, что случилось. Она уже месяц или два рвалась, яростно рвалась на фронт", - подчеркнула Симоньян.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе траурной церемонии подчеркнула, что Светлана в памяти родных и близких навсегда останется уникальным, многогранным, глубоким и светлым человеком.
"Я не знаю, как это может быть, что тебя не может быть. Ты всегда будешь с нами. Твой образ уникальный. Ты удивительным образом излучала свободу. Мы столько об этом говорим, как-то ее трактуем. А ты ей жила. Внутренним ощущением свободы. Об этом и сказал Сергей Викторович Лавров в своем к тебе обращении, - сказала она на церемонии прощания с журналисткой. - Мы тебя очень любим. И я тебя еще люблю за то, что ты своей жизнью, своей судьбой уже навечно привила это ощущение свободы".
Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой >>
Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Три года она работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга.
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
15:57Фотоленты
Крым Светланы Бабаевой — фотолента
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:06
Луч Светы останется в каждом из нас
УтратыМИА "Россия сегодня"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19
16:36В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок
16:34"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой
16:27Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ
16:11Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
16:03Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани
15:57Крым Светланы Бабаевой — фотолента
15:46Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка
15:1585% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
14:58Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году
14:39Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
14:23Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
14:22Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям
14:13Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
14:08В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора
14:01ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО
13:56Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году
13:40Семь областей без света: аварийные отключения на Украине
13:31Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога
13:29Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
Лента новостейМолния