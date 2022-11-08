https://crimea.ria.ru/20221108/ty-vsegda-budesh-s-nami-v-moskve-prostilis-so-svetlanoy-babaevoy-1125281676.html

"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой

"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой - РИА Новости Крым, 08.11.2022

"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой

В Москве простились с трагически погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T16:34

2022-11-08T16:34

2022-11-08T16:36

утраты

миа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/02/1125208022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9dee3466ec8e26d92701cf666ecb290.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Москве простились с трагически погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой.Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище.Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила патриотизм Светланы Бабаевой и ее активную гражданскую позицию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе траурной церемонии подчеркнула, что Светлана в памяти родных и близких навсегда останется уникальным, многогранным, глубоким и светлым человеком.Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой >>Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Три года она работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html

https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, миа "россия сегодня"