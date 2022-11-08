https://crimea.ria.ru/20221108/ty-vsegda-budesh-s-nami-v-moskve-prostilis-so-svetlanoy-babaevoy-1125281676.html
"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой
"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой - РИА Новости Крым, 08.11.2022
"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой
В Москве простились с трагически погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T16:34
2022-11-08T16:34
2022-11-08T16:36
утраты
миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Москве простились с трагически погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой.Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище.Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила патриотизм Светланы Бабаевой и ее активную гражданскую позицию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе траурной церемонии подчеркнула, что Светлана в памяти родных и близких навсегда останется уникальным, многогранным, глубоким и светлым человеком.Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой >>Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Три года она работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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утраты, миа "россия сегодня"
"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой
В Москве простились с трагически погибшей в Крыму журналисткой Светланой Бабаевой
16:34 08.11.2022 (обновлено: 16:36 08.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Москве простились с трагически погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой.
Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище.
"Сегодня мы прощаемся с очень необычным человеком. Я уверен, что Света каждого из тех, кто пришел проститься с ней, многому научила, она делала это щедро. Она "взламывала" дистанцию в отношениях очень быстро, - отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. - Света постоянно думала об обществе, о России, о военных действиях, о работе, о своей такой созидательной функции во имя других людей".
Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила патриотизм Светланы Бабаевой и ее активную гражданскую позицию.
"Не случайно она уходит от нас в "камуфляже", мне кажется, это прям в точку. Мы говорили со Светой вечером, буквально до того, что случилось. Она уже месяц или два рвалась, яростно рвалась на фронт", - подчеркнула Симоньян.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе траурной церемонии подчеркнула, что Светлана в памяти родных и близких навсегда останется уникальным, многогранным, глубоким и светлым человеком.
"Я не знаю, как это может быть, что тебя не может быть. Ты всегда будешь с нами. Твой образ уникальный. Ты удивительным образом излучала свободу. Мы столько об этом говорим, как-то ее трактуем. А ты ей жила. Внутренним ощущением свободы. Об этом и сказал Сергей Викторович Лавров в своем к тебе обращении, - сказала она на церемонии прощания с журналисткой. - Мы тебя очень любим. И я тебя еще люблю за то, что ты своей жизнью, своей судьбой уже навечно привила это ощущение свободы".
Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Три года она работала и жила в Крыму, руководя подразделением крупнейшего медиахолдинга.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.