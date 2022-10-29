https://crimea.ria.ru/20221029/vse-zovut-tebya-sveta-chinovniki-i-zhurnalisty-skorbyat-po-svetlane-babaevoy-1125148595.html

Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой

Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой

В пятницу, 28 октября, трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня"Светлана Бабаева. Должностные лица... РИА Новости Крым, 29.10.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 октября, трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня"Светлана Бабаева. Должностные лица российского государства и редакции отечественных изданий выразили глубокие соболезнования ее родным, друзьям и коллегам.Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагическую гибель Светланы Бабаевой невосполнимой потерей для журналистского сообщества.Он назвал ее смерть большой трагедией, в которую сложно поверить.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму. По его словам, Светлана Бабаева всегда была полна творческих сил и энергии, мастерски владела словом, досконально знала все тонкости своего ремесла.На ответственных руководящих постах в ведущих российских СМИ она умела объединять вокруг себя верных единомышленников. Вызывала огромное уважение ее активная гражданская позиция, честная, добросовестная работа на благо страны. Жизнь Светланы - это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине, добавил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также оставила трогательное послание в своем Telegram-канале:Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Бабаевой.Ранее соболезнования в связи с трагической гибелью Светланы Бабаевой выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Соболезнования родным, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой также выразили редакции МИЦ "Известия" и "Газета.Ru".В пресс-службе МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что также выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой, всему коллективу "Россия сегодня" в связи с этой большой утратой.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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