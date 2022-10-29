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Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой
Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой
В пятницу, 28 октября, трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня"Светлана Бабаева. Должностные лица... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T10:37
2022-10-29T11:01
фотоленты
фото
утраты
миа "россия сегодня"
дмитрий медведев
мария захарова
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 октября, трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня"Светлана Бабаева. Должностные лица российского государства и редакции отечественных изданий выразили глубокие соболезнования ее родным, друзьям и коллегам.Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагическую гибель Светланы Бабаевой невосполнимой потерей для журналистского сообщества.Он назвал ее смерть большой трагедией, в которую сложно поверить.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму. По его словам, Светлана Бабаева всегда была полна творческих сил и энергии, мастерски владела словом, досконально знала все тонкости своего ремесла.На ответственных руководящих постах в ведущих российских СМИ она умела объединять вокруг себя верных единомышленников. Вызывала огромное уважение ее активная гражданская позиция, честная, добросовестная работа на благо страны. Жизнь Светланы - это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине, добавил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также оставила трогательное послание в своем Telegram-канале:Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Бабаевой.Ранее соболезнования в связи с трагической гибелью Светланы Бабаевой выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Соболезнования родным, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой также выразили редакции МИЦ "Известия" и "Газета.Ru".В пресс-службе МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что также выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой, всему коллективу "Россия сегодня" в связи с этой большой утратой.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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фото, утраты, миа "россия сегодня", дмитрий медведев, мария захарова, дмитрий песков, сергей аксенов
Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой

Погибла Светлана Бабаева

10:37 29.10.2022 (обновлено: 11:01 29.10.2022)
 
© РИА Новости КрымСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. В пятницу, 28 октября, трагически погибла руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня"Светлана Бабаева. Должностные лица российского государства и редакции отечественных изданий выразили глубокие соболезнования ее родным, друзьям и коллегам.
Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагическую гибель Светланы Бабаевой невосполнимой потерей для журналистского сообщества.
"Много, много лет мы работали со Светой вместе. Собственно, она была в самом первом составе президентского пула. Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной", - сказал Песков РИА Новости.
Он назвал ее смерть большой трагедией, в которую сложно поверить.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
1 из 7

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
2 из 7

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
3 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
4 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
5 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
6 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
7 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"В это сложно поверить. Ее будет очень не хватать. Я считаю, что это большая потеря для всего нашего журналистского мира", – заявил представитель Кремля.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму. По его словам, Светлана Бабаева всегда была полна творческих сил и энергии, мастерски владела словом, досконально знала все тонкости своего ремесла.
"Это невосполнимая утрата для отечественной журналистики. В медиасообществе Светлану знали как настоящего профессионала, которого отличали нестандартный подход к делу, умение осуществлять яркие, востребованные временем проекты, вести с читателем по-настоящему живой, заинтересованный диалог", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
На ответственных руководящих постах в ведущих российских СМИ она умела объединять вокруг себя верных единомышленников. Вызывала огромное уважение ее активная гражданская позиция, честная, добросовестная работа на благо страны. Жизнь Светланы - это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине, добавил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также оставила трогательное послание в своем Telegram-канале:
"Читаю "Погибла журналист Светлана Бабаева". Подумала: "Надо посмотреть, из какого она СМИ". Начала искать – РИА Новости. Руководитель отделения в Симферополе… Стоп. Света Бабаева?! Все зовут тебя Светой. Потому что ты такая и есть. СВЕТА БАБАЕВА. Люблю тебя очень, Света".
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Бабаевой.
"Светлана сделала очень много для донесения до общества правдивой информации о событиях в Херсонской области, бесстрашно готовила репортажи из самых опасных мест нашего неспокойного региона", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее соболезнования в связи с трагической гибелью Светланы Бабаевой выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Соболезнования родным, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой также выразили редакции МИЦ "Известия" и "Газета.Ru".
"Сотрудники редакции "Газеты.Ru" с теплотой и благодарностью вспоминают годы совместной работы со Светланой. Сегодня мы выражаем искренние соболезнования ее родственникам и близким", - говорится на сайте издания.
В пресс-службе МИЦ "Известия" сообщили РИА Новости, что также выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Светланы Бабаевой, всему коллективу "Россия сегодня" в связи с этой большой утратой.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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