https://crimea.ria.ru/20221028/aksenov-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-svetlany-babaevoy-1125146136.html

Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой

Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T19:11

2022-10-28T19:11

2022-10-28T19:11

утраты

миа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой. "С глубокой скорбью воспринял известие о трагической гибели руководителя регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Валерьевны Бабаевой. Это невосполнимая утрата. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Светланы Валерьевны, всем, кто ее знал. Вечная память!", - написал глава республики в своем Telegram-канале. Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20221028/zhurnalist-rossii-segodnya-svetlana-babaeva-pogibla-v-krymu-1125145382.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, миа "россия сегодня"