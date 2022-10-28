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Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий... РИА Новости Крым, 28.10.2022
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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353
60
утраты, миа "россия сегодня"
Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму

Журналист "России сегодня" Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая в Крыму

17:51 28.10.2022 (обновлено: 18:20 28.10.2022)
 
© РИА НовостиРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.
"Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…", — приводит пресс-служба слова гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева.
Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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