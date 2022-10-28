https://crimea.ria.ru/20221028/zhurnalist-rossii-segodnya-svetlana-babaeva-pogibla-v-krymu-1125145382.html

Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму

Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Глава представительства "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в Крыму

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T17:51

2022-10-28T17:51

2022-10-28T18:20

утраты

миа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, — российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, миа "россия сегодня"