https://crimea.ria.ru/20230102/ukrainskie-natsionalisty-obstrelyali-selo-murom-v-belgorodskoy-oblasti-1126237846.html

Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области

Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T14:08

2023-01-02T14:08

2023-01-02T14:08

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Глава региона отметил, что повреждения получили два частных домовладения. Осколки снарядов разрушили кровлю и выбили окна. Также пострадал один автомобиль.На место происшествия прибыли оперативные службы. Проводится подомовой обход территории.Ранее ВСУ обстреляли окраины города Шебекино. Обошлось без пострадавших. Снаряды упали на территорию промышленного предприятия.Читайте также:Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотникиПод Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода

белгородская область

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия