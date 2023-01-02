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Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области
Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области
Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T14:08
2023-01-02T14:08
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Глава региона отметил, что повреждения получили два частных домовладения. Осколки снарядов разрушили кровлю и выбили окна. Также пострадал один автомобиль.На место происшествия прибыли оперативные службы. Проводится подомовой обход территории.Ранее ВСУ обстреляли окраины города Шебекино. Обошлось без пострадавших. Снаряды упали на территорию промышленного предприятия.Читайте также:Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотникиПод Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области

Два дома в селе Муром Белгородской области повреждены обстрелом украинских националистов

14:08 02.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что повреждения получили два частных домовладения. Осколки снарядов разрушили кровлю и выбили окна. Также пострадал один автомобиль.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Проводится подомовой обход территории.
Ранее ВСУ обстреляли окраины города Шебекино. Обошлось без пострадавших. Снаряды упали на территорию промышленного предприятия.
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Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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