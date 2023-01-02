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Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области
Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области
Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T14:08
2023-01-02T14:08
2023-01-02T14:08
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Глава региона отметил, что повреждения получили два частных домовладения. Осколки снарядов разрушили кровлю и выбили окна. Также пострадал один автомобиль.На место происшествия прибыли оперативные службы. Проводится подомовой обход территории.Ранее ВСУ обстреляли окраины города Шебекино. Обошлось без пострадавших. Снаряды упали на территорию промышленного предприятия.Читайте также:Новые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотникиПод Белгородом подросток подорвался на неизвестном предметеОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Украинские националисты обстреляли село Муром в Белгородской области
Два дома в селе Муром Белгородской области повреждены обстрелом украинских националистов