https://crimea.ria.ru/20230110/gladkov-shest-chelovek-postradali-v-rezultate-obstrela-shebekino--1126334626.html

Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино

Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино

По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T23:33

2023-01-10T23:33

2023-01-10T23:41

сво

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, находящийся на месте происшествия.Также осколками снарядов повреждены шесть частных и пять многоквартирных домов. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов, уточнил Гладков.Жителями пострадавших домов предложено временно разместиться в безопасном месте. На месте работают оперативные службы.ВСУ снова обстреляли Шебекино Белгородской области вечером во вторник. Изначально сообщалось о двух пострадавших. До этого город подвергся обстрелам накануне ночью, в результате повреждения получили 12 частных домов и два автомобиля. Также была повреждена опора линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области – МинобороныПриграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известноТри дрона-камикадзе атаковали Мелитополь

https://crimea.ria.ru/20230110/vsu-obstrelyali-gorod-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1126316232.html

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2023

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сво, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия