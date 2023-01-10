Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино
В результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек
23:33 10.01.2023 (обновлено: 23:41 10.01.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, находящийся на месте происшествия.
"Уточненная информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пятерым пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram- канале.
Также осколками снарядов повреждены шесть частных и пять многоквартирных домов. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов, уточнил Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаШесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино Белгородской области
Жителями пострадавших домов предложено временно разместиться в безопасном месте. На месте работают оперативные службы.
ВСУ снова обстреляли Шебекино Белгородской области вечером во вторник. Изначально сообщалось о двух пострадавших. До этого город подвергся обстрелам накануне ночью, в результате повреждения получили 12 частных домов и два автомобиля. Также была повреждена опора линии электропередачи.
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