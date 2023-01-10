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Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино
Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино
По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T23:33
2023-01-10T23:41
сво
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, находящийся на месте происшествия.Также осколками снарядов повреждены шесть частных и пять многоквартирных домов. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов, уточнил Гладков.Жителями пострадавших домов предложено временно разместиться в безопасном месте. На месте работают оперативные службы.ВСУ снова обстреляли Шебекино Белгородской области вечером во вторник. Изначально сообщалось о двух пострадавших. До этого город подвергся обстрелам накануне ночью, в результате повреждения получили 12 частных домов и два автомобиля. Также была повреждена опора линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области – МинобороныПриграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известноТри дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
https://crimea.ria.ru/20230110/vsu-obstrelyali-gorod-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1126316232.html
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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сво, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино

В результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек

23:33 10.01.2023 (обновлено: 23:41 10.01.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек
В результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, находящийся на месте происшествия.
"Уточненная информация по пострадавшим. В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Пятерым пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram- канале.
Также осколками снарядов повреждены шесть частных и пять многоквартирных домов. Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов, уточнил Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаШесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино Белгородской области
Шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино Белгородской области
Жителями пострадавших домов предложено временно разместиться в безопасном месте. На месте работают оперативные службы.
ВСУ снова обстреляли Шебекино Белгородской области вечером во вторник. Изначально сообщалось о двух пострадавших. До этого город подвергся обстрелам накануне ночью, в результате повреждения получили 12 частных домов и два автомобиля. Также была повреждена опора линии электропередачи.
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Вчера, 10:35
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:33Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино
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