Рейтинг@Mail.ru
Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230110/shebekino-snova-pod-obstrelom-dva-cheloveka-raneny-1126333078.html
Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены
Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены
Вечером во вторник ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T21:14
2023-01-10T21:20
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711469_0:32:1620:943_1920x0_80_0_0_87fffa7261a0e3e99e5dda60f109c6e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вечером во вторник ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Шебекино подвергся очередному обстрелу накануне ночью, в результате повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Также повреждена опора линии электропередачи. В воскресенье 8 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. При этом повреждения получил ангар для выращивания птицы. 2 января вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром Белгородской области. Повреждения получили два частных домовладения и автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской областиВзрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихПять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20221219/chernyy-den-belgorodskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-odin-pogib-i-12-raneny-1125977129.html
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711469_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_69947e8d6b6ec58a6923e38eaecc2193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены

Губернатор Гладков: ВСУ снова обстреливают Шебекино, два человека пострадали

21:14 10.01.2023 (обновлено: 21:20 10.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вечером во вторник ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Информация по разрушениям уточняется. Все оперативные службы находятся на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Шебекино подвергся очередному обстрелу накануне ночью, в результате повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Также повреждена опора линии электропередачи.
В воскресенье 8 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. При этом повреждения получил ангар для выращивания птицы. 2 января вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром Белгородской области. Повреждения получили два частных домовладения и автомобиль.
Показательные выступления военнослужащих отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 09:44
Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области
Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавших
Пять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области
 
Белгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала