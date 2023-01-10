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Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены
Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены
Вечером во вторник ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T21:14
2023-01-10T21:14
2023-01-10T21:20
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вечером во вторник ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Шебекино подвергся очередному обстрелу накануне ночью, в результате повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Также повреждена опора линии электропередачи. В воскресенье 8 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. При этом повреждения получил ангар для выращивания птицы. 2 января вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром Белгородской области. Повреждения получили два частных домовладения и автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской областиВзрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихПять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20221219/chernyy-den-belgorodskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-odin-pogib-i-12-raneny-1125977129.html
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво
Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены
Губернатор Гладков: ВСУ снова обстреливают Шебекино, два человека пострадали
21:14 10.01.2023 (обновлено: 21:20 10.01.2023)