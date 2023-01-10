https://crimea.ria.ru/20230110/shebekino-snova-pod-obstrelom-dva-cheloveka-raneny-1126333078.html

Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены

Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены

Вечером во вторник ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T21:14

2023-01-10T21:14

2023-01-10T21:20

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711469_0:32:1620:943_1920x0_80_0_0_87fffa7261a0e3e99e5dda60f109c6e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Вечером во вторник ВСУ снова обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Шебекино подвергся очередному обстрелу накануне ночью, в результате повреждения получили 12 частных домовладений и два автомобиля. Также повреждена опора линии электропередачи. В воскресенье 8 января под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. При этом повреждения получил ангар для выращивания птицы. 2 января вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Муром Белгородской области. Повреждения получили два частных домовладения и автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской областиВзрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавшихПять человек ранены при атаке ВСУ на Шебекино в Белгородской области

https://crimea.ria.ru/20221219/chernyy-den-belgorodskoy-oblasti-iz-za-atak-vsu-odin-pogib-i-12-raneny-1125977129.html

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво