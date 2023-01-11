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ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП
ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 11.01.2023
ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП
Украинские войска обстреляли село Старый Хутор Белгородской области, повреждены пять жилых домов и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T15:42
2023-01-11T15:42
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
общество
безопасность
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Старый Хутор Белгородской области, повреждены пять жилых домов и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы", - проинформировал он.Аварийные бригады энергетиков уже приступили к устранению последствий обстрела.Накануне в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Также осколками снарядов повреждены шесть частных и пять многоквартирных домов.Граничащая с Украиной Белгородская область после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Здесь, как и в других приграничных регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известноУкраина готовит масштабную провокацию в Харьковской области – МинобороныСемья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20230110/gladkov-shest-chelovek-postradali-v-rezultate-obstrela-shebekino--1126334626.html
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП

Губернатор Гладков: при обстреле белгородского села Старый Хутор повреждены дома и ЛЭП

15:42 11.01.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Старый Хутор Белгородской области, повреждены пять жилых домов и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы", - проинформировал он.
Аварийные бригады энергетиков уже приступили к устранению последствий обстрела.
В результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек
Вчера, 23:33
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Накануне в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Также осколками снарядов повреждены шесть частных и пять многоквартирных домов.
Граничащая с Украиной Белгородская область после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Здесь, как и в других приграничных регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияОбществоБезопасностьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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