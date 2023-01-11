https://crimea.ria.ru/20230111/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast--povrezhdeny-zhilye-doma-i-lep-1126345592.html

ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП

ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП - РИА Новости Крым, 11.01.2023

ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП

Украинские войска обстреляли село Старый Хутор Белгородской области, повреждены пять жилых домов и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T15:42

2023-01-11T15:42

2023-01-11T15:42

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

общество

безопасность

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Старый Хутор Белгородской области, повреждены пять жилых домов и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери. Также повреждена линия электропередачи, без света остаются две улицы", - проинформировал он.Аварийные бригады энергетиков уже приступили к устранению последствий обстрела.Накануне в результате обстрела со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадали шесть человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Также осколками снарядов повреждены шесть частных и пять многоквартирных домов.Граничащая с Украиной Белгородская область после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Здесь, как и в других приграничных регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известноУкраина готовит масштабную провокацию в Харьковской области – МинобороныСемья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области

https://crimea.ria.ru/20230110/gladkov-shest-chelovek-postradali-v-rezultate-obstrela-shebekino--1126334626.html

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, общество, безопасность, новости, всу (вооруженные силы украины)