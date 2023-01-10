https://crimea.ria.ru/20230110/v-krymu-prokommentirovali-soobscheniya-o-rabote-pvo-nad-simferopolem-1126323068.html

В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем

В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем - РИА Новости Крым, 10.01.2023

В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем

Замеченные жителями Симферополя белые дымчатые полосы в небе над городом, скорее всего, являются следом от пролетевших самолетов. О работе систем... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T14:28

2023-01-10T14:28

2023-01-10T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Замеченные жителями Симферополя белые дымчатые полосы в небе над городом, скорее всего, являются следом от пролетевших самолетов. О работе систем противовоздушной обороны во вторник в районе крымской столицы никакой информации нет. Об этом РИА Новости Крым сообщил информированный источник.Во вторник некоторые СМИ и Telegram-каналы Крыма опубликовали фото и видео белых полос в небе над Симферополем. Украинские Telegram-каналы заявили, что в крымской столице якобы работают системы ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в СевастополеШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ

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2023

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