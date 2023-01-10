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В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем
В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем - РИА Новости Крым, 10.01.2023
В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем
Замеченные жителями Симферополя белые дымчатые полосы в небе над городом, скорее всего, являются следом от пролетевших самолетов. О работе систем... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T14:28
2023-01-10T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Замеченные жителями Симферополя белые дымчатые полосы в небе над городом, скорее всего, являются следом от пролетевших самолетов. О работе систем противовоздушной обороны во вторник в районе крымской столицы никакой информации нет. Об этом РИА Новости Крым сообщил информированный источник.Во вторник некоторые СМИ и Telegram-каналы Крыма опубликовали фото и видео белых полос в небе над Симферополем. Украинские Telegram-каналы заявили, что в крымской столице якобы работают системы ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в СевастополеШойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
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В Крыму прокомментировали сообщения о работе ПВО над Симферополем

Источник РИА Новости Крым: нет никакой информации о работе ПВО над Симферополем

14:28 10.01.2023 (обновлено: 14:29 10.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской федерации возле Госсовета Крыма в Симферополе
Флаг Российской федерации возле Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Замеченные жителями Симферополя белые дымчатые полосы в небе над городом, скорее всего, являются следом от пролетевших самолетов. О работе систем противовоздушной обороны во вторник в районе крымской столицы никакой информации нет. Об этом РИА Новости Крым сообщил информированный источник.
"О работе систем ПВО никакой информации нет, мы ничего не знаем и не слышали об этом. Скорее всего, полосы в небе – это инверсионный след от самолетов", - рассказал собеседник агентства.
Во вторник некоторые СМИ и Telegram-каналы Крыма опубликовали фото и видео белых полос в небе над Симферополем. Украинские Telegram-каналы заявили, что в крымской столице якобы работают системы ПВО.
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