https://crimea.ria.ru/20230110/gromkie-zvuki-i-rabota-pvo-chto-proiskhodit-v-sevastopole-1126318771.html

Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в Севастополе

Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в Севастополе

Громкие звуки, которые раздались в Севастополе во вторник днем, вызваны учебной тренировкой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T12:14

2023-01-10T12:14

2023-01-10T12:16

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые раздались в Севастополе во вторник днем, вызваны учебной тренировкой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После начала специальной военной операции беспилотники регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре" и к атаке причастны британские военные.Только с начала 2023 года в небе над городом сбили уже несколько дронов. Так, в рождественскую ночь над Севастополем уничтожили украинский беспилотник, а за два дня до этого системы ПВО сбили в районе Бельбека еще два летательных аппарата.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сбили два беспилотникаВысокий уровень террористической опасности в Крыму продленПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор

https://crimea.ria.ru/20230107/v-sevastopole-v-rozhdestvenskuyu-noch-sbit-bespilotnik-1126278958.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, общество, частичная мобилизация