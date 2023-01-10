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Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в Севастополе
Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в Севастополе
Громкие звуки, которые раздались в Севастополе во вторник днем, вызваны учебной тренировкой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T12:14
2023-01-10T12:14
2023-01-10T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые раздались в Севастополе во вторник днем, вызваны учебной тренировкой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После начала специальной военной операции беспилотники регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на беспилотнике, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.29 октября массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот. Позже в Минобороны России завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре" и к атаке причастны британские военные.Только с начала 2023 года в небе над городом сбили уже несколько дронов. Так, в рождественскую ночь над Севастополем уничтожили украинский беспилотник, а за два дня до этого системы ПВО сбили в районе Бельбека еще два летательных аппарата.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сбили два беспилотникаВысокий уровень террористической опасности в Крыму продленПВО продолжает отбивать атаку дронов на Севастополь — губернатор
https://crimea.ria.ru/20230107/v-sevastopole-v-rozhdestvenskuyu-noch-sbit-bespilotnik-1126278958.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, общество, частичная мобилизация
Громкие звуки и работа ПВО: что происходит в Севастополе
Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе – учебная тренировка расчетов ПВО
12:14 10.01.2023 (обновлено: 12:16 10.01.2023)