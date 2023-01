https://crimea.ria.ru/20230119/doletit-do-ssha-senator-napomnili-o-vozmozhnostyakh-rossiyskogo-oruzhiya-1126476833.html

Долетит до США: сенатор напомнили о возможностях российского оружия

Долетит до США: сенатор напомнили о возможностях российского оружия - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Долетит до США: сенатор напомнили о возможностях российского оружия

Если Вашингтон начнет поставки оружия для ударов по Крыму, Россия будет вправе использовать вооружение, способное достигать территории США. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T14:41

2023-01-19T14:41

2023-01-19T14:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Если Вашингтон начнет поставки оружия для ударов по Крыму, Россия будет вправе использовать вооружение, способное достигать территории США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков, комментируя соответствующее сообщение The New York Times.Накануне американское издание сообщило о рассмотрении Белым домом возможности передать Киеву оружие для ударов по Крыму, даже если этот шаг повысит риски эскалации. В публикации отмечается, что категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться". Позже Госдеп США заявил, что решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно – Вашингтон не указывает целей для ВСУ.Игра ВашингтонаПо словам сенатора, в Вашингтоне отлично понимают масштаб возможных последствий и вряд ли к ним готовы.Ответ будет жесткимПри этом Цеков считает, что к подобным сообщениям все равно нужно относиться серьезно, а в случае соответствующих решений действовать жестко:"Если американцы будут делать подобные вещи, то они дождутся ответа. У нас есть такое оружие, которое способно достигать их территории. Думаю, у них достаточно много неглупых людей, которые понимают, к чему приведут такие действия", — заявил политик.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на статью в The New York Times констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной и предупредил, что ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким. В Кремле заявили, что такое решение будет означать вывод конфликта на новый уровень, "который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности". На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" КрымаПочему Россия не проиграет – ответ МедведеваРоссийскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу

