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Почему США "целят" в Крым: Подоляка о поставках оружия Украине - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Почему США "целят" в Крым: Подоляка о поставках оружия Украине
Почему США "целят" в Крым: Подоляка о поставках оружия Украине - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Почему США "целят" в Крым: Подоляка о поставках оружия Украине
Российские успехи в Донбассе вынуждают Вашингтон всерьез рассматривать передачу Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по Крыму. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T16:45
2023-01-19T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российские успехи в Донбассе вынуждают Вашингтон всерьез рассматривать передачу Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по Крыму. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил военный эксперт и блогер Юрий Подоляка.Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".По словам официального представителя госдепа США Неда Прайса, решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно.По мнению эксперта, США не заинтересованы в том, чтобы одна из сторон одержала быструю победу в конфликте."Для американцев идеальная война на Украине – годами тлеющий конфликт, в котором Украина и Россия полностью истощают себя, что в конечном итоге приведет к ослаблению РФ. Это их главная задача", - пояснил блогер.Подоляка добавил, что в случае поставок Украине дальнобойных американских ракет Вооруженным силам России нужно будет увеличивать количество своих систем противовоздушной обороны, защищающих полуостров.Российские ПВО доказали, что способны сбивать снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS, в то же время, чем выше дальность поражения этих ракет, тем плотнее должны располагаться установки ПВО, пояснил аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" КрымЗеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" КрымаДолетит до США: сенатор напомнили о возможностях российского оружия
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сша, крым, новости крыма, украина, сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, юрий подоляка
Почему США "целят" в Крым: Подоляка о поставках оружия Украине

Подоляка: успехи РФ в Донбассе вынуждают США говорить о передаче Киеву оружия против Крыма

16:45 19.01.2023
 
© BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
© BRENDAN SMIALOWSKI
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Российские успехи в Донбассе вынуждают Вашингтон всерьез рассматривать передачу Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по Крыму. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил военный эксперт и блогер Юрий Подоляка.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".
По словам официального представителя госдепа США Неда Прайса, решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно.
"После того, как произошел резкий перекос на фронте в пользу России, американцам нужно его каким-то образом компенсировать, в том числе более дальнобойными и мощными системами вооружений, потому что если этого не сделать, понятно, что ВСУ долго не продержатся", - сказал Подоляка.
По мнению эксперта, США не заинтересованы в том, чтобы одна из сторон одержала быструю победу в конфликте.
"Для американцев идеальная война на Украине – годами тлеющий конфликт, в котором Украина и Россия полностью истощают себя, что в конечном итоге приведет к ослаблению РФ. Это их главная задача", - пояснил блогер.
Подоляка добавил, что в случае поставок Украине дальнобойных американских ракет Вооруженным силам России нужно будет увеличивать количество своих систем противовоздушной обороны, защищающих полуостров.
Российские ПВО доказали, что способны сбивать снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS, в то же время, чем выше дальность поражения этих ракет, тем плотнее должны располагаться установки ПВО, пояснил аналитик.
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