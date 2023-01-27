https://crimea.ria.ru/20230127/pochemu-ukraine-budet-slozhno-ispolzovat-zapadnye-tanki-v-boyakh--ekspert-1126629058.html

Почему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – эксперт

Почему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – эксперт - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Почему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – эксперт

Вооруженные силы Украины неизбежно столкнутся с рядом серьезных проблем в процессе использования западных танков Abrams, Leopard 2 и Challenger в боевых... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T20:53

2023-01-27T20:53

2023-01-27T18:53

поставки западного оружия украине

украина

танки leopard

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мнения

нато

сво

михаил михальчев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины неизбежно столкнутся с рядом серьезных проблем в процессе использования западных танков Abrams, Leopard 2 и Challenger в боевых действиях. В их числе обслуживание и ремонт техники, создание надежного воздушного и противотанкового прикрытия машин, а также эффективность российского оружия. Такое мнение высказал генерал-майор ФСБ в запасе, военный эксперт и ветеран боевых действий Михаил Михальчев.Украина не сможет ремонтировать танкиВ качестве примера он привел поставку Парижем 13 французских танков Leclerc Румынии по обязательствам в рамках НАТО. Вместе с этими машинами Франция была вынуждена отправить порядка 200 специалистов для обслуживания этих танков.Кроме того, по словам Михальчева, обучение украинских экипажей и обслуживающего персонала – достаточно небыстрый и дорогостоящий процесс. Так, подготовка одного экипажа Abrams занимает 4,5 месяца и стоит порядка 200 тысяч долларов.По словам военного эксперта, применение таких танков также требует подавления противотанковой обороны противника, поддержки с воздуха, минирования и других масштабных сопроводительных действий. В частности, аналитик не исключает повторения на Украине сценария крупного танкового сражения так называемой "Войны Судного дня" между Израилем и Египтом за контроль над Синайским полуостровом в октябре 1973 года. В ходе этого боя израильские вертолеты молниеносно уничтожили египетские танки, как только они вышли из-под "зонтика" ПВО.Будут гореть как спичкиКроме того, отметил Михальчев, в распоряжении Вооруженных сил РФ есть достаточно средств для уничтожения западной тяжелой бронетехники.В целом история локальных конфликтов показывает, что танки применяются разрозненно, в основном при штурме городов. Но танки массой 60-70 тонн и более, которые получит Украина, очень тяжелые и широкие, и они не смогут поддерживать штурмовые группы при продвижении в городе, считает Михальчев. Там, по его словам, они "просто будут гореть как спички".Белый дом 25 января сообщил о планах отправить Киеву 31 танк M1 Abrams. На доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон планирует направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных установок М88 для обслуживания военной техники. В этот же день правительство Германии объявило о передаче ВСУ 14 танков Leopard 2. Кроме того, планируется организовать обучение специалистов. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Финляндия, Испания и другие страны.Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографика >>Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия для ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью российских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные танки нужно уничтожить сразу на украинской границе – сенаторУкраина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – НуландДаст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230125/snova-plan-barbarossa-v-krymu-otsenili-peredachu-ukraine-tankov-leopard-1126578008.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, украина, танки leopard, танки abrams, мнения, нато, сво, михаил михальчев