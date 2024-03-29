https://crimea.ria.ru/20240329/malo-ne-pokazhetsya-ekspert-otsenil-perspektivy-konflikta-rossii-i-nato-1136119405.html

"Мало не покажется": эксперт оценил перспективы конфликта России и НАТО

"Мало не покажется": эксперт оценил перспективы конфликта России и НАТО - РИА Новости Крым, 29.03.2024

"Мало не покажется": эксперт оценил перспективы конфликта России и НАТО

Страны НАТО серьезно опасаются последствий прямого военного конфликта с Россией, поэтому подобный сценарий развития событий маловероятен. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T08:15

2024-03-29T08:15

2024-03-29T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Страны НАТО серьезно опасаются последствий прямого военного конфликта с Россией, поэтому подобный сценарий развития событий маловероятен. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Гусев отметил, что Черноморский регион является стратегически важным для США и его союзников по НАТО, которые пытаются его активно контролировать, прежде всего, силами Турции.Что касается Румынии и информации о том, что Бухарест планирует вложить 2,5 млрд евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану" в Констанце, политолог усомнился, что страна, "живущая фактически за счет взносов Евросоюза", способна потратить такие средства на военную инфраструктуру.МИД России накануне заявило, что активность НАТО в Восточной Европе и Черном море связана с подготовкой к потенциальному конфликту с РФ. В ведомстве также указали на "усиление коалиционных потенциалов" в Польше и странах Балтии. В министерстве подчеркнули, что расширение румынской авиабазы в Констанце является еще одним доказательство того, что Североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона". В Москве пообещали внимательно отслеживать действия Румынии и адаптировать военное планирование с учетом новых рисков.

https://crimea.ria.ru/20240328/vse-idet-k-finalu-zachem-zelenskiy-priznaetsya-v-nevozmozhnosti-oborony-1136118803.html

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новости, александр гусев, нато, мнения, политика, россия, украина