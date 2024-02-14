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СВО приобрела форму войны против коллективного Запада - Кремль

СВО приобрела форму войны против коллективного Запада - Кремль - РИА Новости Крым, 14.02.2024

СВО приобрела форму войны против коллективного Запада - Кремль

Специальная военная операция России на Украине со временем приняла форму войны против коллективного Запада, во главе которых стоят США. Это может приводить к... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T20:58

2024-02-14T20:58

2024-02-14T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Специальная военная операция России на Украине со временем приняла форму войны против коллективного Запада, во главе которых стоят США. Это может приводить к тому, что спецоперация будет идти несколько дольше, но все поставленные цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.В октябре президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом. По его словам, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее": речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство". Он отметил, что прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и понимать, что их мнение уважается, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону.При этом в интервью Такеру Карлсону российский лидер подчеркнул, что Россия пока не достигла целей спецоперации на Украине, потому что одна из них – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликт – ПесковКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжаетсяПутин: Россия пока не достигла целей СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, дмитрий песков, кремль, сша, украина, коллективный запад, новости, безопасность, россия, политика