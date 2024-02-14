https://crimea.ria.ru/20240214/rossiya-ne-obraschalas-k-ssha-s-initsiativoy-zamorozit-konflikt--peskov-1134932857.html

Россия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликт – Песков

Россия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликт – Песков - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Россия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликт – Песков

Россия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликт, соответствующие утверждения западной прессы являются ложными. Об этом в среду на брифинге заявил РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T13:27

2024-02-14T13:27

2024-02-14T13:40

дмитрий песков

новости

россия

украина

переговоры

кремль

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134933398_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_78f3df0f9f512ad2466c47e558959670.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Россия не обращалась к США с инициативой "заморозить" конфликт, соответствующие утверждения западной прессы являются ложными. Об этом в среду на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Агентство Reuters накануне сообщало о том, что вопрос о "заморозке" конфликта на Украине обсуждался Москвой и Вашингтоном через посредников по инициативе России. При этом источники агентства утверждали, что Вашингтон отверг якобы поступившее ему предложение.По словам Дмитрия Пескова, никакой инициативы Москвы о заморозке конфликта на Украине не было."Это неправда", – ответил Песков на вопрос о публикации.Также пресс-секретарь Кремля прокомментировал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. По его словам, новая норма не имеет ничего общего с конфискацией в советских законах. "Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенной", – сказал он.Заморозить украинский конфликт стремится Запад, это обусловлено желанием выиграть время и вновь вооружить Украину для продолжения ее агрессии против России, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, Россия не может соглашаться на "заморозку" конфликта на Украине, как того желают США, подталкивая к этому Киев, она может наступать, чего не в силах делать ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – ЛавровНе территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризиса Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО

https://crimea.ria.ru/20240214/dogovoritsya-za-stolom-peregovorov-po-ukraine-poka-ne-poluchitsya--lavrov-1134931547.html

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, россия, украина, переговоры, кремль, сша