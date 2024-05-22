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В Крыму построили рекордное количество жилья – какие города в лидерах
В Крыму построили рекордное количество жилья – какие города в лидерах - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Крыму построили рекордное количество жилья – какие города в лидерах
В Крыму за 2023 год было построено рекордное количество жилья – 1,2 миллиона квадратных метров. В 2024 году этот рекорд будет побит – такие данные опубликовала... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T20:11
2024-05-22T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Крыму за 2023 год было построено рекордное количество жилья – 1,2 миллиона квадратных метров. В 2024 году этот рекорд будет побит – такие данные опубликовала администрация Симферополя.Из названного количества 800 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство, 400 тысяч – на многоквартирные дома. В 2024 году должно быть построено уже 1,3 миллиона квадратных метров жилья.Вместе с тем, с начала 2024 года в стране действует закон, обязывающий застройщиков при составлении планов комплексной застройки территорий учитывать необходимость строительства социальных объектов. Причем в приоритете объекты с комплексной застройкой, которая включает коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру.Лидерами по застройке стали Алушта, Евпатория, Симферополь, Симферопольский район и Ялта. В следующее пять лет объемы строительства планируют еще увеличить.По данным экспертов рынка, средняя площадь квартир в Крыму существенно выше, чем по России. На полуострове этот показатель достигает 46 квадратных метров, в то время как в среднем по РФ он не превышает 41 метр.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в СакахЧто сделано в Крыму и Севастополе по госпрограмме развитияКогда примут генплан Севастополя
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крым, строительство, новости крыма, администрация симферополя, городская среда, новости, симферополь, жилье в крыму
В Крыму построили рекордное количество жилья – какие города в лидерах
В Крыму за год построили рекордное количество частных и многоквартирных домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Крыму за 2023 год было построено рекордное количество жилья – 1,2 миллиона квадратных метров. В 2024 году этот рекорд будет побит – такие данные опубликовала администрация Симферополя.
"В 2023 году в республике введено в эксплуатацию рекордные 1,2 миллиона квадратных метров жилья. В следующее пять лет объемы строительства планируют еще увеличить", – говорится в сообщении в Telegram-канале городских властей.
Из названного количества 800 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство, 400 тысяч – на многоквартирные дома. В 2024 году должно быть построено уже 1,3 миллиона квадратных метров жилья.
Вместе с тем, с начала 2024 года в стране действует закон, обязывающий застройщиков при составлении планов комплексной застройки территорий учитывать необходимость строительства социальных объектов. Причем в приоритете объекты с комплексной застройкой, которая включает коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру.
"С начала 2024 года в стране действует закон, обязывающий застройщиков при составлении планов комплексной застройки территорий учитывать необходимость строительства социальных объектов", – уточняют в администрации.
Лидерами по застройке стали Алушта, Евпатория, Симферополь, Симферопольский район и Ялта. В следующее пять лет объемы строительства планируют еще увеличить.
По данным экспертов рынка, средняя площадь квартир в Крыму существенно выше
, чем по России. На полуострове этот показатель достигает 46 квадратных метров, в то время как в среднем по РФ он не превышает 41 метр.
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