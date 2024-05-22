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В Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 22.05.2024
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В Севастополе военные проводят учения
В Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Севастополе военные проводят учения
В бухтах Севастополя военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, крым, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, учения
В Севастополе военные проводят учения

Развожаев: флот в Севастополе проводит учения

19:40 22.05.2024 (обновлено: 19:42 22.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, добавил губернатор.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольНовостиНовости КрымаКрымАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяУчения
 
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