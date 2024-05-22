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В Севастополе военные проводят учения
В Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Севастополе военные проводят учения
В бухтах Севастополя военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T19:40
2024-05-22T19:40
2024-05-22T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В бухтах Севастополя военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе военные проводят учения
Развожаев: флот в Севастополе проводит учения
19:40 22.05.2024 (обновлено: 19:42 22.05.2024)