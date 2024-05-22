https://crimea.ria.ru/20240522/podesheveli-ogurtsy-i-podorozhalo-myaso-rosstat-o-tsenakh-na-produkty-1137505426.html
Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты
Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты
В Росстате опубликовали данные о динамике цен на некоторые продукты питания за неделю, с 14 по 20 мая. Согласно статистике, в России значительно подешевели... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T20:23
2024-05-22T20:23
2024-05-22T20:23
овощи
новости
росстат
цены и тарифы
мясо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Росстате опубликовали данные о динамике цен на некоторые продукты питания за неделю, с 14 по 20 мая. Согласно статистике, в России значительно подешевели сезонные овощи – огурцы и помидоры. Но при этом поднялись цены на мясо и картофель, следует из отчета."На период с 14 по 20 мая 2024 г. цены изменились: на баранину, консервы мясные для детского питания +0,6%, мясо кур и маргарин +0,5%, масло сливочное, хлеб пшеничный, консервы овощные для детского питания +0,4%, хлеб ржаной +0,3%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, молоко, творог, муку пшеничную, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%", – говорится в документе.Также незначительно – на одну десятую процента – подорожали колбасы, сметана, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сахар-песок, чай черный, печенье, макаронные изделия и рис."Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,7%), в том числе на огурцы (-10,4%) и помидоры (-6,1%). Цены изменились: на картофель +7,9%, лук репчатый +6,9%, морковь +4,7%, свеклу столовую +4,2%, капусту белокочанную +3,2%, яблоки +1,5%, бананы +0,6%", – перечислили в ведомстве.Подешевели, согласно данным официальной статистики, яйца куриные (-1,6%), масло подсолнечное, гречка и пшено (-0,2%), консервы фруктово-ягодные для детского питания и вермишель (-0,1%).В ближайшее время, по данным экспертов, будут расти биржевые цены на топливо. Но на розничных ценах это не отразится, поскольку между правительством РФ и предприятиями отрасли заключены соответсвующие соглашения.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаЦены ниже – продуктов больше: что и почему изменится в Крыму в 2025 годуЭксперт оценил риски роста цен на кофе в России
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РИА Новости Крым
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овощи, новости, росстат, цены и тарифы, мясо
Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты
Динамику цен на продукты питания за неделю опубликовали в Росстате
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Росстате опубликовали данные о динамике цен на некоторые продукты питания за неделю, с 14 по 20 мая. Согласно статистике, в России значительно подешевели сезонные овощи – огурцы и помидоры. Но при этом поднялись цены на мясо и картофель, следует из отчета.
"На период с 14 по 20 мая 2024 г. цены изменились: на баранину, консервы мясные для детского питания +0,6%, мясо кур и маргарин +0,5%, масло сливочное, хлеб пшеничный, консервы овощные для детского питания +0,4%, хлеб ржаной +0,3%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, молоко, творог, муку пшеничную, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%", – говорится в документе.
Также незначительно – на одну десятую процента – подорожали колбасы, сметана, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сахар-песок, чай черный, печенье, макаронные изделия и рис.
"Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,7%), в том числе на огурцы (-10,4%) и помидоры (-6,1%). Цены изменились: на картофель +7,9%, лук репчатый +6,9%, морковь +4,7%, свеклу столовую +4,2%, капусту белокочанную +3,2%, яблоки +1,5%, бананы +0,6%", – перечислили в ведомстве.
Подешевели, согласно данным официальной статистики, яйца куриные (-1,6%), масло подсолнечное, гречка и пшено (-0,2%), консервы фруктово-ягодные для детского питания и вермишель (-0,1%).
В ближайшее время, по данным экспертов, будут расти
биржевые цены на топливо. Но на розничных ценах это не отразится, поскольку между правительством РФ и предприятиями отрасли заключены соответсвующие соглашения.
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