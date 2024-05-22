https://crimea.ria.ru/20240522/podesheveli-ogurtsy-i-podorozhalo-myaso-rosstat-o-tsenakh-na-produkty-1137505426.html

Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты

Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Подешевели огурцы и подорожало мясо: Росстат о ценах на продукты

В Росстате опубликовали данные о динамике цен на некоторые продукты питания за неделю, с 14 по 20 мая. Согласно статистике, в России значительно подешевели... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T20:23

2024-05-22T20:23

2024-05-22T20:23

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новости

росстат

цены и тарифы

мясо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Росстате опубликовали данные о динамике цен на некоторые продукты питания за неделю, с 14 по 20 мая. Согласно статистике, в России значительно подешевели сезонные овощи – огурцы и помидоры. Но при этом поднялись цены на мясо и картофель, следует из отчета."На период с 14 по 20 мая 2024 г. цены изменились: на баранину, консервы мясные для детского питания +0,6%, мясо кур и маргарин +0,5%, масло сливочное, хлеб пшеничный, консервы овощные для детского питания +0,4%, хлеб ржаной +0,3%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, молоко, творог, муку пшеничную, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%", – говорится в документе.Также незначительно – на одну десятую процента – подорожали колбасы, сметана, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сахар-песок, чай черный, печенье, макаронные изделия и рис."Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,7%), в том числе на огурцы (-10,4%) и помидоры (-6,1%). Цены изменились: на картофель +7,9%, лук репчатый +6,9%, морковь +4,7%, свеклу столовую +4,2%, капусту белокочанную +3,2%, яблоки +1,5%, бананы +0,6%", – перечислили в ведомстве.Подешевели, согласно данным официальной статистики, яйца куриные (-1,6%), масло подсолнечное, гречка и пшено (-0,2%), консервы фруктово-ягодные для детского питания и вермишель (-0,1%).В ближайшее время, по данным экспертов, будут расти биржевые цены на топливо. Но на розничных ценах это не отразится, поскольку между правительством РФ и предприятиями отрасли заключены соответсвующие соглашения.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаЦены ниже – продуктов больше: что и почему изменится в Крыму в 2025 годуЭксперт оценил риски роста цен на кофе в России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

овощи, новости, росстат, цены и тарифы, мясо