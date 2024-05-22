Украинца через суд заставили отказаться от земли в Севастополе
Суд обязал гражданина Украины отказаться от земельного участка в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Гражданина Украины обязали вернуть земельный участок площадью более 400 квадратных метров в Севастополе государству. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Севастополя.
"Установлено, что гражданин Украины является собственником земельного участка площадью более 400 квадратных метров на территории СТ "Теремок" Балаклавского района в г. Севастополе. В соответствии с действующим земельным законодательством, иностранные граждане не могут обладать правом собственности на земли в пределах приграничной территории, в том числе в г. Севастополе", – объяснили в ведомстве.
Владелец земли не произвел отчуждение участка добровольно в установленный законом срок. В связи с этим прокуратура Балаклавского района подала исковое заявление о возложении на него этой обязанности.
"Прокурор района направил в Балаклавский районный суд г. Севастополя исковое заявление о возложении на владельца участка обязанности произвести его отчуждение. Иск прокуратуры удовлетворен", – сообщают в ведомстве.
20 марта 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Указ №201, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. Они должны были оформить очуждение права с обственности до 20 марта 2021 года.
Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торги.
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