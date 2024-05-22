https://crimea.ria.ru/20240522/ukraintsa-cherez-sud-zastavili-otkazatsya-ot-zemli-v-sevastopole-1137499155.html

Украинца через суд заставили отказаться от земли в Севастополе

Украинца через суд заставили отказаться от земли в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Украинца через суд заставили отказаться от земли в Севастополе

Гражданина Украины обязали вернуть земельный участок площадью более 400 квадратных метров в Севастополе государству. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T20:32

2024-05-22T20:32

2024-05-22T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Гражданина Украины обязали вернуть земельный участок площадью более 400 квадратных метров в Севастополе государству. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Севастополя."Установлено, что гражданин Украины является собственником земельного участка площадью более 400 квадратных метров на территории СТ "Теремок" Балаклавского района в г. Севастополе. В соответствии с действующим земельным законодательством, иностранные граждане не могут обладать правом собственности на земли в пределах приграничной территории, в том числе в г. Севастополе", – объяснили в ведомстве.Владелец земли не произвел отчуждение участка добровольно в установленный законом срок. В связи с этим прокуратура Балаклавского района подала исковое заявление о возложении на него этой обязанности.20 марта 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Указ №201, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. Они должны были оформить очуждение права с обственности до 20 марта 2021 года.Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили законность принудительной продажи земель иностранцевВремя отчуждения: что будет с украинской недвижимостью в КрымуВласти Крыма изымут десятки земельных участков на набережной Коктебеля>>

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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