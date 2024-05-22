https://crimea.ria.ru/20240522/zhiteli-osvobozhdennoy-chasti-kharkovskoy-oblasti-poluchat-dokumenty-rf-1137501773.html

Жители освобожденной части Харьковской области получат документы РФ

Жители освобожденной части Харьковской области получат документы РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Жители освобожденной части Харьковской области получат документы РФ

На севере Харьковской области жителям освобожденных населенных пунктов выдадут российские документы, сообщил глава российской администрации региона Виталий... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T19:01

2024-05-22T19:01

2024-05-22T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. На севере Харьковской области жителям освобожденных населенных пунктов выдадут российские документы, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев на пресс-конференции.В Донбассе люди получали паспорта ДНР и ЛНР, а затем меняли их на российские, либо сразу оформляли гражданство, напомнил он и подчеркнул, что все это было согласовано на высшем государственном уровне.Школам на освобожденных территориях выдавали аттестаты, которые не зарегистрированы в Росреестре,, поэтому полученный документ надо было легализовать, отметил Ганчев. По его словам, в Харьковской области есть аккредитованные образовательные учреждения, которые могут выдавать детям свидетельство об их окончании по российскому образцу.Глава администрации добавил, что за освобожденной территорией закреплен номер автотранспортного региона 188.Ганчев также отметил, что сейчас под контролем РФ находится около 300 квадратных километров области. По его словам, речь идет о 13 населенных пунктах на севере региона, восемь из которых – это территория Харьковского района. Остальные поселки – это Волчанский район и пригород. Глава администрации добавил, что из освобожденных населенных пунктов 85 мирных жителей вывезли в Белгородскую область.Будущее Харьковской области возможно только в составе Российской Федерации, где ее ждет светлое будущее. Такое мнение РИА Новости высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.ВС РФ продолжают продвигаться в глубину обороны противника в регионе. Генштаб ВСУ признал, что под натиском российской армии украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть фактически отступить.В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если ВСУ продолжат наносить удары по территории России. Тогда, комментируя слова президента, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что "санитарная зона" для безопасности РФ пройдет по польской границе на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и ДонбассеПланов по взятию Харькова у России нет – ПутинВнезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, виталий ганчев, новости, россия, паспорт